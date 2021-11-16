Akşener küfürbaz Lütfü Türkkan'ı savunmuştu! Bakın kendisi bir zamanlar ne yapmış...

Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a sahip çıkarak bir skandala imza atmıştı. Beyaz Gazete'nin ulaştığı bilgilere göre Akşener daha önce Zübeyde Hanım Şehit Analarını Korum Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş.

İYİ Parti Eski Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür ettiği görüntüler infial yaratmıştı. Cumhur İttifakı Lütfü Türkkan'ın skandalına tepki gösterirken Millet İttifakı ise Türkkan'ı savunmuştu.Türkkan'ı savunan isimlerin başında yer alan Meral Akşener sadece Türkkan'ı savunmakla kalmamış kendisi de şehit yakınına 'yavş.k' diyerek hakaret etmişti.Beyaz Gazete yaptığı araştırma ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in daha önce Zübeyde Hanım Şehit Analarını Koruma Vakfı'nda Genel Başkan Yardımcılığı görevini yaptığını ortaya çıkardı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de, tepkisini dile getiren bir şehit yakınına karşı ağır ifadeler kullanmıştı. Bu skandal olay kameralara kaydedilirken kamuoyunda da geniş yankı uyandırmıştı. Skandal sözlerin hemen akabinde gelen tepkiler üzerine Türkkan İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği'nden istifa ettiğini duyurmuştu.Türkkan açıklamasında ''Genel Başkanımız Sayın Merak Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum.' ifadelerini kullanmıştı.