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Yunan basını: Jetlerimiz, Türk İHA'larını püskürtmek için büyük para harcıyor

Ege'de yaşananları aktaran Yunanistan medyası, Türk SİHA'larının Atina'da oluşturduğu tabloyu gözler önüne serdi. Türkiye'nin Yunanistan üzerinde 'masrafsız baskı' kurduğu kaydedildi.

Yunan basını: Jetlerimiz, Türk İHA'larını püskürtmek için büyük para harcıyor
Ekleme: 15.11.2021 - 13:01 Güncelleme: 15.11.2021 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Yunan basını: Jetlerimiz, Türk İHA'larını püskürtmek için büyük para harcıyor
Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Yunan hava sahasını ihlal ettiği şeklinde iddialar gündeme geldi.

Yunan basınından Ta Nea gazetesi, SİHA'ların Atina'da rahatsızlığa yol açtığına ve tansiyonun yükseldiğine değindi.

TÜRK SİHA'LARI YUNANİSTAN'I PANİKLETTİ
Ege'de daha önce Türk savaş uçaklarıyla karşılaşan Yunanistan Hava Kuvvetleri, bu kez operasyonlarda etkinliğini ispatlayan SİHA'lara karşı koymaya çalışıyor.

Haberde, Türk SİHA'larının bölgede peş peşe ihlaller yaptığı öne sürülerek, 19 Ekim'den bugüne kadar 15 kez Yunan Hava Kuvvetleri'nin Ege'de uçak havalandırdığı kaydedildi.

"YÜKSEK TUTARDA YAKIT GİDERİ"
SİHA'ların "geri püskürtülmesi" için savaş uçaklarıyla karşılık verilmeye çalışıldığı ve savaş uçaklarının uçmasının yüksek tutarlarda yakıt giderine yol açtığı belirtildi.

"TÜRKİYE'DEN YUNAN HAVA KUVVETLERİ'NE MASRAFSIZ BASKI"

Diğer taraftan Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların maliyetinin az olduğuna dikkat çekildi. "Türkiye, Yunan Hava Kuvvetleri'ne yeni bir tür baskı yapıyor ve bu tamamen masrafsız." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarının da anımsatıldığı haberde, İHA ve SİHA üretiminde ciddi ilerlemenin kaydedildiği, Yunan askeri yetkililerin konuyu mercek altına aldığı aktarıldı.

ATİNA'DA SİHA ENDİŞESİ: DAHA FAZLASI HAVALANABİLİR

Atina'daki yetkililerin, bundan sonra "Ege'de daha fazla Türk SİHA'larının havalanabileceğine" dair endişeler taşıdığı bilgisi paylaşıldı.

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