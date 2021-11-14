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Yerli İHA nasıl ortaya çıktı? Başkan Erdoğan, sürece vesile olan ABD anısını anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Troya Müzesi'nde gençlerle bir araya geldi. Yerli İHA ve SİHA'ların ortaya çıkışına vesile olan ABD anısını anlatan Başkan Erdoğan, "Bize hiç gecikmeyecek, en az 2 günlüğüne, 48 saatliğine Türkiye'ye İHA'ları vereceksiniz' dediler. Ve o andan itibaren böyle bir süreç başladı. BAYKAR bu işi kendisi için görev telakki etti ve süratle ilk etapta İHA'yı yaptılar, arkasından da SİHA'yı yaptılar ve şimdi de Akıncı'yı yaptılar ve sürekli yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Yerli İHA nasıl ortaya çıktı? Başkan Erdoğan, sürece vesile olan ABD anısını anlattı
Ekleme: 14.11.2021 - 23:57 Güncelleme: 15.11.2021 - 00:19 / Editör: Ozge Selin
Yerli İHA nasıl ortaya çıktı? Başkan Erdoğan, sürece vesile olan ABD anısını anlattı
Dünkü Çanakkale ziyareti sırasında, Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli İHA ve SİHA'ların ortaya çıkışına vesile olan ABD anısını anlattı.

'PENTAGON'DAN DAHA GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM'

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'Şimdi çok akıllılar çıkıyor, diyorlar ki 'Başınıza dert aldınız.' Niye 'Bu kadar elektronik cihazlar, şunlar bunlarla...' Biz, bugün varız, görevimizi yaptık, eğer millet, bize 'Artık sen bu kadar yaptın, hayırlı olsun' diyorsa, eyvallah. Bizden sonra gelenler eğer burayı yıkacaklarsa yıksınlar, çalıştırmayacaklarsa çalıştırmasınlar. Pentagon ne ise benim ülkemin Milli İstihbaratı, Pentagon'dan daha ileri olması lazım. Çünkü bizim hayırda yarışmamız lazım. Pentagon'dan daha güçlü olmamız lazım. Şimdi milli savunma sisteminde düşünün...

'BİZE İNSANSIZ HAVA ARACI VERMİYORLARDI'

Göreve geldiğimizde terörle mücadele edeceğiz, ilk Amerika seyahatimde o zaman Bush, kendisiyle konuştum, bize insansız hava aracı vermiyorlardı. Condoleezza Rice'ı çağırdı, dedi ki 'Niye vermiyorsunuz? Ne kadar zamanda veriyorsunuz? Ne kadar süre için veriyorsunuz?' İşte '2-3-4 gün' falan. Yok dedim, böyle bir şey bize bugüne kadar uygulanmadı.

Ondan sonra talimat verdi sağ olsun ve 'Bize hiç gecikmeyecek, en az 2 günlüğüne, 48 saatliğine Türkiye'ye İHA'ları vereceksiniz' dediler. Ve o andan itibaren böyle bir süreç başladı.'



DAHA DA İLERİ GİDECEKLER İNŞALLAH'

Ama Allah rahmet etsin BAYKAR bu işi kendisi için görev telakki etti ve süratle ilk etapta İHA'yı yaptılar, arkasından da SİHA'yı yaptılar ve şimdi de Akıncı'yı yaptılar ve sürekli yükseliyor. Keyfiyet itibarıyla yükseliyor. Daha da ileri gidecekler inşallah.'



'BİZ KENDİ KENDİMİZE YETER HALE GELİYORUZ'

Bunun Türkiye'ye sınıf atlattığının altını çizen Erdoğan, 'Bütün bunlarla beraber bir de zırhlı taşıyıcılarda vesaire Türkiye ciddi bir konuma geldi. Bu bir şeyi gösteriyor, Türkiye savunma sanayinde yüzde 20 yerliyken, şimdi yüzde 80'e çıktı. Bu ne demektir? Biz kendi kendimize yeter hale geliyoruz.' diye konuştu.



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