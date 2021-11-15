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Vatandaşın parası Ekrem İmamoğlu'nun PR'ına aktı! İşte İBB'nin organizasyonlara akıttığı paralar

İstanbul'u yönettiği günden beridir elle tutulur bir projeye imza atmayıp, şehrin temel sorunlarına görmezden gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı tek şey PR hizmeti. Altyapıdan, ulaşıma birçok sorunla yaşamaya çalışan vatandaşların parası İBB'nin konserlerine vb. organizasyonlarına akıyor. Son olarak İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde sanatçı Karsu Dönmez ile kamera karşısına geçerek sigara böreği, humus ve salata şov yapması büyük tepki çekti. İmamoğlu'nun Karsu Dönmez konseri için 170 bin lira akıttığı ortaya çıktı. Biz de takvim.com.tr olarak CHP'li İBB'nin hangi sanatçıya ve organizasyonlara kaç para verdiğini derledik.

Ekleme: 15.11.2021 - 15:24 Güncelleme: 15.11.2021 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
İstanbulluların dertlerini çözemeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, vatandaştan aldığı paraları sanki her şey dört dörtlükmüş gibi konserlere, etkinlikler ve sanatçılara yatırıyor.

Sanatsal faaliyetlerle şov kokan işler yapan İmamoğlu, binlerce liralık organizasyonlara para akıtmaya devam ediyor. Son olarak İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde sanatçı Karsu Dönmez ile kamera karşısına geçerek sigara böreği, humus ve salata şov yapmasına sosyal medyadan tepki gösterilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) '23 Haziran Etkinlik Organizasyonu Karsu Dönmez Konseri Hizmet Alımı' için ihaleye çıktı. 18 Haziran 2021 tarihli yapılan ihalede 23 Haziran'daki Karsu Dönmez konseri için 170 bin lira ödendiği ortaya çıktı. CHP'li İBB'nin hangi sanatçıya ne kadar para ödediği deşifre edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ebru Cündümeyoğlu Mete'ye 40 bin lira para ödendi.

Bahadır Sağlam konserine 15 bin lira.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Asiye Değirmenci menejerlik şirketine 30 bin lira.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları...

Coşkun Karademir 60 bin lira.

Asya Arslantaş 150 bin lira...

Cumhuriyet bayramı kutlamalarında Bişeyler Prodüksiyon'a 265 bin lira...

Eda Baba 20 bin lira.

Gülden Ayşe Arslan 15 bin lira..
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