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Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması: Türkiye'de üretilecek!

Rusya'dan dikkat çeken S-400 açıklaması geldi. Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, yaptığı son dakika açıklamasında; S-400 hava savunma sisteminin bazı parçalarının Türkiye'de üretileceğini belirtti. Miheyev, üretim için teknoloji transferinin başladığını duyurdu...

Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması: Türkiye'de üretilecek!
Ekleme: 15.11.2021 - 15:55 Güncelleme: 15.11.2021 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması: Türkiye'de üretilecek!
Rusya'dan dikkat çeken S-400 açıklaması geldi. Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin bazı parçalarının Türkiye'de üretimi için teknoloji transferine başladıkları belirtti. Miheyev, Dubai Airshow Havacılık Fuarında yaptığı açıklamada, 'Türkiye ile S-400'lerle ilgili teknoloji (transferi) konusunda işbirliğine başladık. Bazı parçaları (ve üretimini) yerelleştiriyoruz, bu konuda çalışmalara başladık' dedi.

MEVCUT ANLAŞMA BU KOŞULU DA SAĞLIYOR

Ankara ile yapılan mevcut anlaşmalarının, S-400 tedarikinin yanında, sistemin parçalarının bir kısmının Türkiye'de üretilmesi koşulunu da içerdiğini anımsatan Rosoboronexport Genel Direktörü, Türkiye'de üretilecek parçaların hangileri olduğuna ilişkin herhangi bir detay vermedi.

TÜM PARÇALAR TESLİM EDİLMİŞTİ

Türkiye, şimdiye dek Rusya'dan 4 S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor. Rosoboronexport yetkilileri, 2019'un ekim ayındaki hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini açıklamıştı.
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Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması: Türkiye'de üretilecek!
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