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Paşinyan, Savunma Bakanı'nı kovdu! Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu

Uluslararası ajansların 'acil' koduyla geçtiği haberlere göre, Ermenistan Başbakanı Paşinyan Azerbaycan askerlerinin sınırı ihlal ettiğini iddia ederek, Savunma Bakanı Arshak Karapetyan'ı kovduğunu duyurdu.

Ekleme: 15.11.2021 - 14:53 Güncelleme: 15.11.2021 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Paşinyan, Savunma Bakanı'nı kovdu! Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu
Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Pazartesi günü Azerbaycan askerlerini iki ülke arasındaki sınırı ihlal etmekle suçladı ve Savunma Bakanı'nı görevden aldı.

27 Eylül 2020 tarihinde başlayan Dağlık Karabağ savaşı, 44 gün sonra Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle sona ermişti. Savaşı tarihi bir hezimetle kapatan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, türbülansa giren ülkesinde haftalarca protestoların hedefi oldu. Erken seçimin ilan edilmesiyle Ermenistan 20 Haziran tarihinde sandık başına gitti, Paşinyan tekrar Başbakan seçildi.

Paşinyan, saldırının ne zaman gerçekleştiğini söylemedi ancak güvenlik konseyi toplantısında olayla ilgili olarak Bakan Arshak Karapetyan'ı görevden aldığını ve üst düzey yetkililerin Pazar gününden beri bunu tartıştığını vurguladı.

Paşinyan'ın bu kararı, sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerin ardından geldi. Azerbaycan kanadı ise Ermeni güçlerin bir sebep olmaksızın kendilerine saldırı düzenlendiğine ilişkin bir açıklama yaptı.

AZERBAYCAN: ERMENİSTAN DURDUK YERE SALDIRDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca, 14 Kasım sabahı Ermenistan askerlerinin Laçın bölgesindeki hareketliliğinin tespit edildiğini ve yapılan müdahaleyle söz konusu 60 askerin geri çekilmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Bakanlık, Ermeni güçlerin hiçbir gerekçe olmadan saldırdıklarını duyurdu ve şu açıklamayı yaptı: 'Ermeni silahlı kuvvetleri, 15 Kasım gecesi Başarkeçar ilçesine bağlı Yukarı Shorja yerleşimindeki mevzilerinden Azerbaycan Ordusunun Kelbecer bölgesinin Zeylik ve Yellija yerleşim yerlerindeki mevzilerine ateş açtı.

Belirgin bir sebep olmaksızın, mevzilerimiz, keskin nişancı tüfekleri ve el bombaları da dahil olmak üzere çeşitli kalibrelerde silahlarla yoğun ateş altında kaldı.

Son dakika... Paşinyan, Savunma Bakanını kovdu Uluslararası ajanslar acil koduyla duyurdu
Ayrıca 15 Kasım sabahı, traktörlerimize ikmal yapan iki KamAZ kamyonu ve bu yönde altyapı çalışmaları yapan birliklere de Ermeni askeri birlikleri tarafından ateş açıldı.

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