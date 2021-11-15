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Osman Öcalan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil’de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü.

Osman Öcalan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü
Ekleme: 15.11.2021 - 09:58 Güncelleme: 15.11.2021 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Osman Öcalan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü
Hain terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, geçtiğimiz aylarda geçirdiği felç nedeniyle yatağa düşmüştü.

Irak'ın Erbil kentinde yaşayan ve felç nedeniyle haretet ve konuşma yetilerini kaybeden Öcalan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Osman Öcalan, yerel kaynakların verdiği bilgiye göre bu sabaha karşı koronavirüs nedeniyle öldü.

Osman Öcalan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü #1

Kardeş Öcalan,1978 yılında PKK'ya katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın sözde kumandan muavini oldu.

1992'de PKK tarafından hapsedilen Öcalan, 1994 yılında başka bir terörist ile evlenmek için örgütten ayrıldı.

Daha sonra tekrar PKK'ya katılan Osman Öcalan, 2004 yılında örgütten tekrar ayrıldı.

Osman Öcalan, hain örgüt PKK'nın Güneydoğu'da gerçekleştirdiği saldırılarda emir veren isimler arasında bulunuyordu.


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