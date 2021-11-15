  • USD: 9,98 - 10,00
  • EURO: 11,43 - 11,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milli Eğitim Bakanlığından yeni uygulama: Tüm akademisyen ve öğretmenlerin kullanımına açıldı

Milli Eğitim Bakanlığının altyapısını hazırladığı sistemle taslak ders kitaplarını inceleme ve değerlendirme süreçlerinin çevrim içi ortamlarda da yapılabilmesine olanak sağlandı. Çevrim içi panel sistemi, Türkiye'deki tüm akademisyen ve öğretmenlerin kullanımına açıldı. Panelist adayları, "kitapinceleme.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Ekleme: 15.11.2021 - 13:46 Güncelleme: 15.11.2021 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Milli Eğitim Bakanlığından yeni uygulama: Tüm akademisyen ve öğretmenlerin kullanımına açıldıMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirmelerinin daha nitelikli ve hızlı gerçekleştirilmesi için panel süreçlerinin çevrim içi yapılabilmesine de imkan sağlayan sistemi hayata geçirdi. Bakanlığın örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı ve diğer eğitim araç gereçlerinin niteliklerinin arttırılmasına yönelik yeniden düzenlediği usul ve esaslar, 14 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.



Mevzuat düzenlemesinin ardından taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme işlemlerinin öğretmen ve alan uzmanı akademisyenler tarafından bilimsellik, objektiflik ve şeffaflık esasına dayalı yapılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme sürecinde görev alan panelistlerde aranan niteliklerdeki düzenlemeleri hayata geçiren Bakanlık, inceleme ücretlerinde de iyileştirmeler yaptı.

YENİ SİSTEM BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLADI

Ders kitapları inceleme sistemini de yenileyen Bakanlık, panelistlerin inceleme ve değerlendirme işlemleri için yeni bir sistemi de hayata geçirdi.

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce altyapısı hazırlanan sistemle artık ders kitaplarının incelenmesi için gerekli panel süreci, yüz yüzenin yanı sıra çevrim içi ortamlarda da yürütülebilecek.

AKADEMİSYEN VE ÖĞRETMENLERİN KULLANIMINA AÇILDI

Çevrim içi panel sistemi, Türkiye'deki tüm akademisyen ve öğretmenlerin kullanımına açıldı. Panelist adayları, "kitapinceleme.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Veri tabanı sistemine kayıt yaptıran panelist adayları için MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca yüz yüze veya çevrim içi ortamlarda eğitimler de düzenlenecek. Kitap inceleme sistemine erişimi olan tüm öğretmen ve akademisyenler, bu eğitimlere 7/24 katılabilecek


Sistem sayesinde, tüm illerde farklı alanlarda uzman panelistlerin çevrim içi ortamlarda da bir araya gelerek ders kitaplarını inceleyip değerlendirmesi sağlanacak.

Sistemin devreye girmesiyle ders kitaplarının incelenmesinde hem zaman hem de maliyet tasarrufu elde edilecek.

Daha önce aylarca süren, güncel verilerin ve bilgilerin ders kitaplarına aktarımı ve böylece nitelikli yayınların oluşturulması için gereken süre, yeni sistemle kısalacak.

DİJİTAL EĞİTİM İÇERİKLERİ DERS KİTAPLARINA ENTEGRE EDİLECEK

Bunun yanında Bakanlığın yeni yönetmeliğinde de yer verdiği şekliyle çevrim içi ve yüz yüze panel süreçlerinde, dijital eğitim içeriklerinin ders kitaplarına entegrasyonunun sağlanmasına yönelik de çalışmalar yapılacak.
463 TL taksitle ev! Başvuru için geri sayım başladı
İsrailli ajanları aklamak için sıraya girdiler! Ayşenur Arslan, Garo Paylan, İsmail Saymaz casusların avukatlığına soyundu
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mescitte uygunsuz görüntüler
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması! Dünyayı Türkiye'ye bağlayacak
NATO'dan son dakika Rusya açıklaması: Doğu Avrupa'da gerilim artıyor
Elmalı Davası'nda karar açıklandı!
Yunan basını: Jetlerimiz, Türk İHA'larını püskürtmek için büyük para harcıyor
Macron Fransız bayrağının rengini neden değiştirdi?
CHP'Lİ İBB yine başrolde! Sabah işe giden vatandaşlar mağdur oldu: Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'ndaki çalışma nedeniyle durak doldu taştı
Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Operasyonu başlatıldı
Koronavirüs bitmeden 18 yeni virüs! Adres yine aynı: Wuhan! Yeni salgın mı geliyor?
AK Parti'den Yunanistan'a flaş sözler: Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacak
Milyonların konuştuğu dava: 'Elmalı davası' için Türkiye’nin birçok ilinden avukat harekete geçti
İçeriği sır gibi saklanıyordu: Danıştay’dan kritik Coca-Cola kararı
BAE Veliaht Prensi El Nahyan, Türkiye'ye gelecek
İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken hazırlık! Kapalıçarşı'ya özel önlem
İsrailli çift Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntülerken yakalanmıştı! İsrail basınından dikkat çeken iddia Çamlıca Kulesi'ne çıkarak Başkan Recep Tayyip Erd
Komplo teorileri gökyüzüne ulaştı! Sosyal medya 'biyolojik saldırı' iddiasıyla çalkalandı
Samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'a şimdi ne olacak? Katil ‘deli’ raporu alıp 3 gün sonra serbest mi kalacak?
CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Virüs kapmanıza rağmen koronavirüs testleri neden negatif çıkıyor?

Virüs kapmanıza rağmen koronavirüs testleri neden negatif çıkıyor?

Paşinyan, Savunma Bakanı'nı kovdu! Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu

Paşinyan, Savunma Bakanı'nı kovdu! Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar! Google 'News' sahtekarlığına 'DUR' diyecek mi?

Ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar! Google 'News' sahtekarlığına 'DUR' diyecek mi?