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MHP'li İsmail Özdemir'den Yılmaz Özdil'e 'HDP' tepkisi: Hadi oradan şov patatesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak HDP'ye methiyeler düzen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e tepki gösterdi. "Hadi oradan şov patatesi! Atatürk istismarıyla yolunu bulma çaban bir yana artık sesini kes" diyen Özdemir, "Onur, şeref, haysiyet ve milli şuurun kırıntıları dahi bünyenizde artık kalmadı mı?" diye sordu.

MHP'li İsmail Özdemir'den Yılmaz Özdil'e 'HDP' tepkisi: Hadi oradan şov patatesi
Ekleme: 15.11.2021 - 21:28 Güncelleme: 15.11.2021 - 21:37 / Editör: Ozge Selin
MHP'li İsmail Özdemir'den Yılmaz Özdil'e 'HDP' tepkisi: Hadi oradan şov patatesi
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, katıldığı bir YouTube programında HDP'ye methiyeler düzdü. "HDP seçmenine yalan söylemeyen tarihteki tek partidir. Aldığı her oyun hakkını veren tek parti HDP'dir. Bütün partilere ve seçmenlere örnek olması lazım." diyen Özdil, "Atatürk vizyonunun getirdiği kadın-erkek eşitliğini uygulayan tek partidir HDP." ifadelerini kullandı.

Özdil'in bu sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den çok sert bir yanıt geldi.

"DEVREYE ATATÜRK İSTİSMARCILARI SOKULUYOR"

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi meşrulaştırma gayretinde hesaplar tutmayınca yeni figüranların sahaya sürülmeye başlandığını belirten Özdemir, "CHP’nin Suriye ve Irak tezkerelerine verdiği “hayır” oyu sonrası YPG elebaşısı Mazlum Kobani tarafından “tutumları bize umut veriyor” övgüsüne mazhar oluşu, İP’in şehit ailelerine küfretmesi zilletin kepazeliğini gösterdi. Şimdiyse devreye Atatürk istismarcıları sokuluyor." dedi.

"HADİ ORADAN ŞOV PATATESİ"

"Ölçüsü bozuk, şirazesi kaymış, algı ve şuur sarsıntısı yaşadığı uzun süreden bu yana görülen Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil’e göre Atatürk’ün vizyonunu uygulayan tek parti HDP imiş! Hadi oradan şov patatesi! Atatürk istismarıyla yolunu bulma çaban bir yana artık sesini kes!" diyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' diyenlere 'İt Sürüleri' karşılığını veren HDP’yi meşru gösterebilmek adına bu derecede alçalmanızın sebebi nedir? Onur, şeref, haysiyet ve milli şuurun kırıntıları dahi bünyenizde artık kalmadı mı?



"TALİMATI SİZE KİM VERDİ?"

"Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğüne kast eden PKK terör örgütünün siyasi uzantısını meşru gösterme talimatını size kim verdi?" sorusunu yönelten Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi ara bölücü ve mandacı oldunuz? Kimden talimat alıyor, kimleri karanlık ve kirli oyunlarınıza kurban etmeye çalışıyorsunuz?

CHP yönetiminin kabaran siciliyle beraber, Atatürk’e yapılan ihaneti giderek fikri ve siyasi sahadan kurumsal alana doğru çekme çabasını saklamak ve aklamak için nasıl oluyor da bu kadar acınası hallere düşebiliyorsunuz? Yazıklar olsun hepinize…"

Yılmaz Özdil HDP'ye methiyeler düzdü: Bütün partilere ve seçmenlere örnek olması lazım
Gazeteci Yılmaz Özdil katıldığı bir YouTube programında HDP ile ilgili açıklamalarda bulundu.
HDP'ye methiyeler düzen Özdil, 'HDP seçmenine yalan söylemeyen tarihteki tek partidir. Aldığı her oyun hakkını veren tek parti HDP'dir. Bütün partilere ve seçmenlere örnek olması lazım. Atatürk vizyonunun getirdiği kadın-erkek eşitliğini uygulayan tek partidir HDP.' ifadelerini kullandı.
MHP'li İsmail Özdemir'den Yılmaz Özdil'e 'HDP' tepkisi: Hadi oradan şov patatesi
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