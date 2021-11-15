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Macron Fransız bayrağının rengini neden değiştirdi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,Fransız bayrağının rengini sessizce değiştirdi. Hükümet bir yıldan fazla bir süredir Fransız bayrağının devrim sonrası bir versiyonunu kullanıyor. Göreve gelmesinden bu yana verdiği sembolik mesajlarla konuşulan Macron'un bu hamlesinin ardındaki gerekçe ise dikkat çekici...

Macron Fransız bayrağının rengini neden değiştirdi?
Ekleme: 15.11.2021 - 13:05 Güncelleme: 15.11.2021 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Macron Fransız bayrağının rengini neden değiştirdi?
Macon yönetiminin kararı ile Fransa, devrimden sonraki yıllarda kullanılan orijinal renklere bir selam olarak, bir yıldan fazla bir süredir daha koyu mavi tonlu bir Bayrak kullanıyor.

ARKASINDA İKİ SEBEP YATIYOR

Fransız web siteleri Europe 1 ve Cnews'in ortak açıklamalarına göre, Macron bunu iki sebeple yaptı. Bunlardan ilki estetik sebepler. Yeni mavinin daha zarif olduğu düşünülüyor. İkinci ve daha çok dikkat çeken sebep ise bayraktaki renk değişiminin ardında Fransız Devrimi'nin bir sembolünü canlandırmak gibi politik bir neden olması.

RESMİ DUYURU YOK AMA HÜKÜMET KAYNAKLARI DOĞRULADI

Henüz resmi bir duyuru yapılmazken, Elysée Sarayı, renk değiştirme kararının Macron'un Operasyon Direktörü Arnaud Jolens ve Macron'un Operasyon Direktörü Bruno Roger-Petit'in tavsiyesi üzerine 13 Temmuz 2020'de alındığını Europe 1/Cnews'e doğruladı.

Fransız Donanması her zaman bayrağın bu versiyonunu kullanmış olsa da, bayrağın mavi rengi 1976'da o zamanki Başkan Valery Giscard-d'Estaing tarafından Avrupa Birliği bayrağının rengine uyması için hafifletilmişti.
Macron Fransız bayrağının rengini neden değiştirdi

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Sosyal medya ve kamuoyu tarafından bayrağın habersiz değiştirilmesi tepki toplarken, yeni bayrak kimilerince 'devrimci' diye övülüyor, kimilerince 'çirkin' diye eleştiriliyor.



MACRON'UN SEMBOLİK MESAJLARI

Macron, siyasi bir mesaj iletmek için tarihi sembolizmi kullanmaya yabancı değil. Fransız Liberation gazetesindeki resmi cumhurbaşkanlığı portresinin bir analizinde, odanın saatinde ayarlanan zamandan Fransa'nın ulusal sembollerinden biri olan Galya Horozu şeklindeki kağıt ağırlığına ve masasında özenle sergilenen bir dizi nesneye kadar, her şeyde pek çok sembolik anlam olduğu belirtiliyor.

ANKETLERDE LİDER AMA...

Macron'un Fransız Devrimi'ne selamı, görevdeki hükümetin zorlu yeniden seçim kampanyasına hazırlanırken geldi. Kendini merkezci olarak tanımlayan 43 yaşındaki lider şu anda anketlerde lider durumda olmasına rağmen, aşırı sağcı ateşli isim Eric Zemmour'dan yükselen bir meydan okumayla karşı karşıya.

Henüz adaylığını resmi olarak açıklamamış bir yazar ve TV yorumcusu olan Zemmour, Macron'un yüzde 25'ine karşı gelecek baharın ilk tur seçimlerinde oyların yüzde 17'sini almak için şimdiden sandık başına gidiyor.

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Aynı zamanda bir sembolizm ve Fransız tarihi hayranı olan Zemmour, Fransa'nın 1968'den bu yana düşüşte olduğunu, ülkedeki bir dizi ilerici hamlenin kontrolsüz göç dalgalarına yol açtığını savunuyor.
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