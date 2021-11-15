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Koronavirüs bitmeden 18 yeni virüs! Adres yine aynı: Wuhan! Yeni salgın mı geliyor?

Dünya 2019 yılında Wuhan'dan yayılan koronavirüsle hala savaşırken yeni gelen haber şoke etti. Wuhan'daki hayvan pazarında tespit edilen 71 virüsten 18'inin "yüksek risk" kategorisinde olduğu ve özellikle misk kedisinde bulunduğu ortaya çıktı. İngiliz medyası "Bilinmeyen Hastalık-Çin yeni bir salgını tetikleyebilir" başlığıyla virüsleri duyurdu.

Koronavirüs bitmeden 18 yeni virüs! Adres yine aynı: Wuhan! Yeni salgın mı geliyor?
Ekleme: 15.11.2021 - 11:34 Güncelleme: 15.11.2021 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Koronavirüs bitmeden 18 yeni virüs! Adres yine aynı: Wuhan! Yeni salgın mı geliyor?
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'in eşine rastlanmayan yasak kararlarının nedeni ortaya çıktı, Aralık 2019'dan bu yana gündemden düşmeyen canlı hayvan pazarından ürkütücü haberler geliyor.

Çin'in Wuhan şehrinde resmi kayıtlara göre ilk kez Kasım 2019'da tespit edilen ancak dünyaya bir ay sonra duyurulan Kovid-19, şimdiye kadar yeryüzünde 250 milyonu aşkın insana bulaştı. 5 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan salgın, koronavirüs aşılarıyla nispeten kontrol altına alındı ancak Çin'de bulunan yeni virüsler farklı kabusların tetikleyicisi olabilir.

Bilim insanları Kovid-19'un ilk kez görüldüğü yer olarak açıklanan Wuhan'daki canlı hayvan pazarlarında 'yüksek risk' taşıyan 18 farklı virüs tespit etti, dünyayı yeni bir salgın korkusu sardı. İngiliz araştırmacı Dr. Eddie Holmes, Wuhan şehrindeki Huanan deniz ürünleri pazarını beş yıl önce ziyaret ettiğinde Çinli uzmanların hayvanlardan insanlara
bulaşan bir virüs riskine dikkat çektiğini söylemişti.

12 Kasım tarihinde yayımlanan yeni araştırmaya göre, Çin'deki pazarlarda memeli hayvanların taşıdığı 71 yeni virüs tespit edildi. Bu virüslerin 18'i hem insanlarda hem de hayvanlarda tehlikeli olabilir.

MİSK KEDİSİNE DİKKAT!

İngiliz medyası 'Bilinmeyen Hastalık-Çin yeni bir salgını tetikleyebilir' başlığıyla yeni virüsleri duyururken, araştırmacılar özellikle misk kedisinde bulunan mikroplardan endişe duyuyor.

Holmes çalışmanın, canlı hayvan ticareti ve pazarlarının neden bir salgının merkezi olabileceğine dair ışık tuttuğunu kaydediyor: 'Araştırma ayrıca insanların diğer hayvanlara sürekli olarak virüs taşıdığını gösterdi. İki yönlü bir virüs trafiği olduğu açık. En çok tedirgin olduğumuz konu ise, karşı türler arasındaki virüs transferi.

Canlı hayvanların pazarda satılmasıyla mikroplar geniş bir alana taşınıyor. Doğru zamanda doğru hayvandaki doğru bir virüs, kolayca küresel bir salgını tetikleyebilir.' Bilim insanları, dünyayı kasıp kavuracak yeni bir salgının 75 milyan insanın ölümüne yol açabileceğini tahmin ediyor ve Covid-19'un halen kaynağının tespit edilemediğini hatırlatıyor.

Dünyaya diz çöktüren koronavirüsün kaynağına ilişkin iki ihtimal öne çıkıyor: Virüs ya Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda insanlara bulaştı ya da Wuhan Viroloji Enstitütüsü'nden dışarı sızdı.

EŞİ BENZERİ OLMAYAN YASAKLAR

Çin son günlerde koronavirüs salgınına karşı aldığı olağanüstü tedbirlerle dünya gündeminde. Ekim ayının sonunda Şanghay Disneyland'e gelen binlerce ziyaretçi hız trenleri için sıraya girip, masal kalesinin üzerinde havai fişekleri izlerken, personel eğlence parkını sessizce kapattı ve koruyucu giysili insanlar kapılardan içeri akın etti.
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