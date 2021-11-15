Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayet mektubu işe yaramadı! Avrupalı firmalar Kanal İstanbul için sıraya girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASITemeli atılan Sazlıdere Köprüsü'nün Kanal İstanbul yolundan geçtiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, 'Bu köprüyü Kanal İstanbul'a göre dizayn etmiştik. Kanal'ın ilk köprüsü olacak. Buradaki çalışmaları izledik. Kanal İstanbul bir su yolu. Kara yolu ve raylı sistemleri oluşturmak için önceden yapmak gerekiyor. Biz de bu yollarla birlikte Kanal yolunu açmış bulunuyoruz. Dünyanın en geniş tünelinden biri olan Cebeci tüneli, Hasdal'dan devam ettiğinizde 55 km'lik bir yoldur. Hem ulaşım aksıdır hem de köprüsü Kanal İstanbul köprüsüdür. Kanal İstanbul'a göre dizayn ettiğimiz demiryoluna da başlıyoruz.' ifadelerini kullandı.'LOJİSTİK KORİDORLARA YÖN VERMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ'Halkalı-Kapıkule hattının tamamen Kanal İstanbul'a göre dizayn edildiğini dile getiren Karaismailoğlu, 'Kanal İstanbul hem zaman alacak, hem de maliyetli bir iş. Önce alternatif yolları yapmak gerekir. Dünyadaki bu deniz ticaret alanlarındaki hareketlilik, dünyanın merkezinde bulunmamız bizim böyle lojistik koridorlara yön vermemiz çok önemli.' dedi.Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:'KÖPRÜYE KARŞI ÇIKANLA KANALA KARŞI ÇIKAN AYNI ZİHNİYETTE''En ekonomik koridor ülkemizden geçendir. İstanbul'da 40 bin gemi hareketi var. İstanbul bunu kaldıracak bir kapasitede değil. Bugün İstanbul Boğazı'nda 20 saate varan bekleme süreleri var. 2030'da 25 milyar ton ticaret hacmine çıktığında kaldıramayacak bir boyuta ulaşacak. Ülkenizin gelişmesi için köprülere, yollara ihtiyaç var. Gelecekteki ihtiyaçlara devlet olarak şimdiden çözüm bulmak lazım. Köprüye karşı çıkanla Kanal'a karşı çıkan aynı zihniyette. İstanbul Havalimanı için kazılan toprak kadar Kanal İstanbul'un yapılmasında toprak kazılmayacak. Kanal İstanbul'un yüzde 70'lik alanının su yolu, kazı yapılacak alanı yüzde 30'a tekabül ediyor.AVRUPALI FİRMALAR ATAĞA GEÇTİDevlet yönetmeye talip olan muhalefetin haline üzülüyoruz. Şikayet etmek kime yakışır, önce yatırımcıları tehdit ettiler o da olmadı bürokratları tehdit ettiler. Bir yatırım projesi sonuçta. Binlerce gemiyi bekletecek misiniz? Bu mektup projeyi kesinlikle aksatmaz. Avrupalı firmalardan en önemlileri gelip bu projede nasıl yer alacaklarını bilgi edinmeye çalışıyorlar. Yabancılardan medet ummak.Biz yatırımcı çekmek için çağrı yapıyoruz, onlar yatırımcıları tehdit ediyor. Bu bir ulaşım projesidir. Türkiye'nin ve İstanbul boğazının risklere karşı hazırlıklı olması gereken bir projedir. Aynı zihniyet İstanbul Boğazı yapılırken 'suyu kurutursunuz' diyordu. Bu zihniyetin yapın dediği bir şey var mı? Yatırıma ve yatırımcıya karşılar.Son tabliyeyi Cumhurbaşkanımız sıkıştırdı. Bundan sonra ince işlere başlıyoruz. Çanakkale Köprüsü bütün dünyanın takdir ettiği, teknoloji açısından ülkemizin geldiği nokta açısından çok önemli. Bu köprü 4600 km uzunluğunda. Neredeyse Boğaz'daki köprülerin 3 katı uzunluğunda. Orta açıklık olarak dünyanın en uzun köprüsüdür. Bir de kule ayakları 318 metre yüksekliktedir. Orta açıklık 2023'tür. Orada da ince mesajlar içermektedir. Bu 318 metrelik yüksekliğin üstüne Seyit onbaşının mermisi yerleştirilecek.GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?Bu proje 2,5 milyar Euro'luk bir proje. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan yapıldı. Bu yatırımın da belli vadede işletme sürecine geçme durumu var. Açılacağı zaman geçiş ücretini Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 15 Euro'nun altında da olabilir. Bu köprü sayesinde 6 dakikada karşıya geçeceksiniz. Verdiğiniz parayla zamandan kazanıyorsunuz. Devlet bütçesiyle 2,5 milyar Euro'luk bir para veremeyeceğiniz için yap-işlet-devret yöntemiyle yapıyorsunuz.'