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Kaş'ta 6 bin, Bodrum ve Fethiye'de 7 bin TL! Yazın tarifesi şimdiden başladı

Kiralık villalara önümüzdeki yaz için rezervasyonlar şimdiden başladı. Fiyatlar da belli oldu. 4 kişilik ailenin kiralık villada 1 hafta tatili Kaş’ta 6 bin, Bodrum ve Fethiye’de 7 bin liradan başlıyor.

Kaş'ta 6 bin, Bodrum ve Fethiye'de 7 bin TL! Yazın tarifesi şimdiden başladı
Ekleme: 15.11.2021 - 09:46 Güncelleme: 15.11.2021 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Kaş'ta 6 bin, Bodrum ve Fethiye'de 7 bin TL! Yazın tarifesi şimdiden başladı
Koronavirüs tatil tercihlerini değiştirdi. Kalabalıktan uzak tatil seçenekleri ön plana çıktı. İlk tercih ise yazlık ev ya da villa kiralamak oldu.

Geçen yaz sezonunda yaşanan büyük talep boş yazlık bulmayı zorlaştırırken, fiyatları da uçurdu. Bu nedenle önümüzdeki yaz hesaplı tatil yapmak isteyenler şimdiden rezervasyon
yaptırmaya başladı.

Gösterilen ilgi, yazlıkların önümüzdeki yaz da gözde olacağını ortaya koydu. Yaz sezonu için şimdiden talep aldıklarını anlatan Villacım markasının Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Bacak, 'Tatil planlarını erken yapanlar avantajlı oluyor. Erken rezervasyonlarımız başladı. Ciddi talep alıyoruz' dedi.

Bünyelerinde 900 villa olduğunu anlatan Bacak, erken rezervasyonda yüzde 20 fiyat avantajı sunduklarını söyledi.

1 hafta villa tatili için erken rezervasyonda ödenecek fiyatlara ilişkin de bilgi veren Bacak, 'Kaş-Kalkan'da kiralık villa fiyatları 6 bin liradan başlıyor. Villa kiralamak isteyen Bodrum ve
Fethiye'de de en az 7 bin lira ödeyecek' diye konuştu. Bacak, fiyatların villanın tipi, konumu ve büyüklüğüne göre değiştiğini kaydederek, '6 bin liralık bir villada 4 kişilik bir aile kalabiliyor. Bazı villalarda birkaç aile birlikte tatil yapabiliyor' ifadesini kullandı.

SAHTE SİTELERE DİKKAT EDİN!

İnternetten villa kiralarken dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle sahte sitelere kanmamak gerekiyor. Uzmanlar, villa kiralamak isteyenlere şu uyarılarda bulunuyor. TÜRSAB üyesi olan şirket ya da acente aracılığıyla rezervasyon yaptırın. Yakındaki benzer villaların fiyatlarıyla karşılaştırın. 

Mülkün sahibini ve ayrıntılarını öğrenin. İlanlardaki fotoğrafların sokak görünümündeki görsellerle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

Rezervasyon sözleşmesi isteyin.

Siz kiraladıktan sonra mülkün müsaitlik takviminin güncellenip güncellenmediğine bakın.
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