İsrailli çift Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntülerken yakalanmıştı! İsrail basınından dikkat çeken iddia Çamlıca Kulesi'ne çıkarak Başkan Recep Tayyip Erd

İsrailli Natali ve Mordy Oknin çifti, geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Üsküdar'dafaaliyet gösteren Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Başkan Erdoğan'ın konutunun fotoğraf ve videolarını çekip, kuleyle Erdoğan'ınkonutu arasındaki mesafe bilgilerini başka kişilere ilettikleri iddiasıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesince gözaltına alınmış, failler ile birlikte İ.A. isimli bir Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkemece "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmışlardı.FOTOĞRAFLARI AİLE GRUBUNA AKTARMIŞLARİsrailli Natali Oknin ve Mordy Oknin'in, kulenin restoran bölümünden çektiklerifotoğrafları anlık mesajlaşma programı üzerinden 'Aile' diye adlandırdıkları bir grubaaktardıkları ortaya çıktı. Erdoğan'ın konutunun bulunduğu fotoğrafların söz konusuülkedeki kişilere ne amaçla gönderildiği titizlikle incelenirken, kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı.Erdoğan'ın konutu ile Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi arasındaki mesafenin yanısıra, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksekyapısı olan kule hakkındaki teknik bilgilerin de söz konusu mesajlaşma grubunaaktarıldığı öğrenildi.İSRAİL'DE DE GENİŞ YANKI BULDUGüvenlik birimlerine sorguda verdikleri ifadede mesleki bilgilerini 'şoför' olarak bildiren Mordy ve Natali Oknin çiftinin tutuklanması, İsrail'de de geniş yankı buldu.Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çektikleri tespit edilen çiftin serbest bırakılması için devreye giren İsrail hükümeti, tutuklanan iki vatandaşının casus olduğuna yönelik iddiaları reddetti.Tutuklanan İsrailli şüphelilerin, daha başka bir gizli bilgi ya da belgeye erişiperişmedikleri yürütülen soruşturmanın sonunda ortaya çıkacakİSRAİL BASININDAN YENİ İDDİAErdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli çift Natali ve Mordy Oknin ile ilgili yeni bir iddia İsrail basınından geldi.İbranice ve İngilizce yayınlanan Hamodia isimli gazete İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in bakanlarına verdiği talimatları yazdı. Walla News isimli haber sitesinekonuşan bazı kaynakların sözlerini aktaran Hamodia, Bennett'in bakanlarına bizzat, "Ortaya çıkıp çok açıklama yapmayın" talimatını verdiğini aktardı.Bennett'in, "Bu konuyu medya önünde konuşmayın, böyle bir hamle çiftin serbest bırakılması çabalarına zarar verebilir" dediğini aktaran İsrail medyası, Bennett'in haftalık kabine toplantısında "Biz bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz" dediğini de yazdı.Öte yandan İsrail basını, olayların tırmanmaması için görüşmelerin alçak tonda ilerlediğini ve ilerleme sağlandığını aktardı. İsrail medyası, "Diplomatik çabalar çok göz önünde olmadan yapılıyor, bir anda çözmesi çok karmaşık olacak bir krizesebebiyet vermemeye çalışılıyor. Yetkililer Türkiye'nin sessizce çifti sınır dışı etmesini umut ediyor. İki ülke arasındaki hassas diplomasi daha da karmaşıkçünkü her iki ülkede de büyükelçi bulunmuyor" yorumunu yaptı.