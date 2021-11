İsrailli ajanları aklamak için sıraya girdiler! Ayşenur Arslan, Garo Paylan, İsmail Saymaz casusların avukatlığına soyundu

İstanbul Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıylagözaltına alınan ve Cuma günü çıkarıldıkları mahkemece 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan İsrailli Mody ve Natali O. çifti ve bir Türk ile ilgili yeni detaylar ortayaçıktı. Şüpheli şahısların olay günü saat 14:30 sıralarında kuleye taksi ile gelip 34. Katına çıktıkları, buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını zoom yaparak çektikleri öğrenildi. Şüphelilerin çektikleri fotoğrafı kırmızı daire içerisine alarak Whatsapp üzerinden bir gruba attıkları öğrenildi. İddiaya göre fotoğrafı paylaşan şüphelilerin karşı tarafa mesaj olarak, 'Burası Erdoğan'ın evi, yola yakın Metro karşısı, Kuleden göründüğü kat, çalışan güvenlik sayısı ve Asansör bilgisi' paylaştıkları öne sürüldü.Edinilen bilgiye göre; İsrailli Natali ve Mordy Oknin çifti, geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Üsküdar'da faaliyet gösteren Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraf ve videolarını çekip, kuleyle Erdoğan'ın konutu arasındaki mesafe bilgilerini başka kişilere ilettikleri iddiasıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesince gözaltına alınmış, failler ile birlikte İ.A. isimli bir Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkemece 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla tutuklanmışlardı.WHATSAPP'TAN PAYLAŞMIŞLARİsrailli Natali Oknin ve Mordy Oknin'in, kulenin restoran bölümünden çektikleri fotoğrafları anlık mesajlaşma programı üzerinden bir gruba aktardıkları ortaya çıktı. Erdoğan'ınkonutunun bulunduğu fotoğrafların söz konusu ülkedeki kişilere ne amaçla gönderildiği titizlikle incelenirken, kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercekaltına alındı. Erdoğan'ın konutu ile Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi arasındaki mesafenin yanısıra, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan kule hakkındaki teknik bilgilerin de söz konusu mesajlaşma grubuna aktarıldığı öğrenildi.FOTOĞRAFTA ERDOĞAN'IN KONUTUNU DAİRE İÇERİSİNE ALMIŞLAROlay günü iddialara göre şöyle yaşandı. İsrailli çift 9 Kasım günü saat 14:30 sıralarında taksi ile kuleye geldi. 34. Kata çıktıklarında Başkan Erdoğan'ın konutunun bulunduğu yerinfotoğrafını zoom yaparak çekmeye başladı. Bu durumdan kule güvenliği şüphelendi ve durumu üstlerine bildirdi. Şahsıların kendi rızaları ile alınan cep telefonları incelendiğindetelefonların fotoğraf bölümünde fotoğrafların olmadığı ancak anlık mesajlaşma programı Whatsapp üzerinden fotoğrafların bir gruba atıldığı görüldü.KAT VE KONUM BİLGİLERİNİ PAYLAŞMIŞLARAtılan fotoğrafların üzerinde Erdoğan'ın konutunun daire içerisine alınmış olduğu ve üzerinde yabancı yazıların yazdığı görüldü. Ayrıca Fotoğraflara ek olarak 'Burası Erdoğan'ın evi,yola yakın yer, metro karşısı, kuleden göründüğü kat, kule içerisinde çalışan güvenlik sayısı ve asansör bilgileri'nin paylaşıldığı görüldü.İSRAİLLİ CASUSLARIN AVUKATLIĞINA SOYUNDULARHalk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi isimli programda ise gazeteci Ayşenur Arslan ile HDP milletvekili Garo Paylan, adeta İsrailli casusları aklama yarışına girdi. İkili yaşanan olayı meşrulaştırmaya çalışarak 'İki turisti ajan gerekçesiyle tutukluyorsunuz' yorumunda bulundu. İşte ikilinin skandal sözleri:İKİ TURİSTİ AJAN GİBİ TUTUKLUYORSUNUZGaro Paylan: Bu uluslararası bir krize dönüşmüş durumda ve derhal açıklama yapılması gerekir. Şu anda İsrail'de birinci haber bu ve İsrail'den Türkiye'ye yüz binlerce turist geliyor.Türkiye'yi geziyorlar. İki turist bizim gördüğümüz insanlar ve ajan diye tutukluyorsunuz. Hangi gerekçeyle tutukladınız? Bunun açıklanması gerekir.İKTİDARIN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME ÇABASI MI?Ayşenur Arslan: Bu iki kişi için Türkiye diyor ki 'Siyasi ve askeri casusluk şüphesiyle' tutuklandılar. Çamlıca Kulesi'nde fotoğraf çekiyorlar, orada bir görevli Erdoğan'ın evinin otoğrafını çektiklerini duyuyor ve ihbar ediyor. Diyelim ki ajanlar bunlar, acaba bunlar avanak ajan mı? Çünkü gerçekten siz oraya Erdoğan'ın evinin fotoğrafını Google Earth'tenalabileceğiniz fotoğrafı niyeyse çekmek için Çamlıca Kulesi'ne çıkar da bunu orada konuşur oradaki görevlilere duyurursunuz? Bu iktidarın gündemi değiştirme çabası mı? Ya da İsrail'in elinde birileri var ve takas için mi bunları tutukladınız?İSRAİL KAMUOYU İKNA EDİLMELİ!Garo Paylan: Derhal açıklama yapılması lazım. Eğer gerçekten ajansa bunlar yaptıkları her şeyi Facebook'a koyuyor. Bunlar ajansa avanak ajan olması gerekiyor. Kuleye çıkacağım da Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çekeceğim. Gerek yok bunlara. Yani Google Earth'e girdiğinizde dünyadaki herhangi bir evin yandan görüntülerini bile görebiliyorsunuz. Bu delil değil. 3-4 gündür bu İsrail'de birinci haber. Bir an önce bakanlıkların açıklama yapması lazım. İsrail kamuoyunu da ikna etmesi lazım. Aksi takdirde yeni bir uluslararası kriz eklenecek. Eğer iktidarın bir parmağı yoksa bu işin içinde belki yargı ya da polis teşkilatı içerisinde birileri Erdoğan'ı zora sokmak istiyor da olabilir. Bu komplo teorisini de düşünmemiz gerekir. Yönetilmez bir ülke durumundayız şu anda. Düşünün ki daha da dibe vuralım diyen bir anlayış da söz konusu olabilir. Uluslararası krizler derinleşsin diye, turisti tutuklarsınız onlara ajan dersiniz. Bu komplo teorilerinden çıkmanın yolu derhal açıklama yapılmasıdır. İsrail basınında kıyamet kopuyor. İsrail yurttaşına sahip çıkıyor.Bir dönem RTÜK'te görev yapan CHP'li Faruk Bildirici de İsrailli casusları aklama operasyonuna el verdi. İsrailli ajanları masum birer turist gibi göstermek için çabalayan Bildirici kendisine ait sitede kaleme aldığı yazıda durumu 'Hukuk garabeti' olarak yorumladı. Son yıllarda Türkiye de casusluk kuruntularının ne denli yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Medyanın toplumda böyle yersiz kaygılar doğmasına yol açmaması, yetkililerin bu yöndeki dayanaksız açıklamalarına da her zaman kuşkuyla yaklaşması gerekli. Oysa bakıyoruz, Natali ve Mordi Oknin vakasında medya şüpheyle yaklaşmak ne kelime, göz önündeki sorulara bile yanıt aramıyor. Konut ya da saray fotoğrafı çekmenin casusluk için yeterli bir gerekçe olamayacağını dikkate almıyor.' ifadelerini kullandı. Gazeteci İsmail Saymaz da Bildirici'nin sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak aklama operasyonuna çanak tuttu.FETÖ APARATLARI DA DEVREDEMossad ve CIA'nın Erdoğan'ı devirme projesinin ayaklarından olan Turkish Democracy Project'in aparatlarından FETÖ firarisi Aykan Erdemir de konuyla ilgili olarak İsrail medyasınaaçıklamalarda bulundu. FETÖ firarisi Erdemir, ajanların tutuklanmasını İsrail medyasına 'rehine diplomasisi' olarak yorumladı. Erdemir ajanlık faaliyetini aklamak için İsrail basınına konuyu 'İsrail karşıtı ve antisemitik duygular bu olayın arkasında görünüyor.' sözleriyle yansıttı.