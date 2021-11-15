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İsrail Dışişleri Bakanlığı, basındaki 'Türkiye'ye seyahat uyarısı' iddialarını yalanladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyince Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde uyarı yapıldığı şeklinde basında yer alan haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, basındaki 'Türkiye'ye seyahat uyarısı' iddialarını yalanladı
Ekleme: 15.11.2021 - 21:16 Güncelleme: 15.11.2021 - 21:22 / Editör: Ozge Selin
İsrail Dışişleri Bakanlığı, basındaki 'Türkiye'ye seyahat uyarısı' iddialarını yalanladı
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Haitat, İsrail'de Arutz Sheva'nın İbranice internet sitesinde ve İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) Arapça internet sitesinde yer alan, "Ulusal Güvenlik Konseyinin Türkiye'ye yönelik yeni seyahat uyarısı yayımladığı ve İsrail vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi gerektiği" şeklindeki iddiaları yalanladı.

MEVCUT DURUMLA İLİŞKİSİ YOK

Türkiye'ye yönelik geçmişte yaptıkları seyahat uyarısının geçerliliğini koruduğunu aktaran Haitat, "bunun mevcut durumla ilişkili olmadığını" belirtti. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Eylül 2017'de Türkiye'ye yönelik "terör saldırıları endişesi" iddiasıyla seyahat uyarısı yayımlamış ve vatandaşlarından ülkeyi en kısa sürede terk etmesini istemişti.

İSRAİLLİ ÇİFTE 'SİYASAL VE ASKERİ CASUSLUK' SUÇUNDAN TUTUKLAMA

İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrail uyruklu çiftin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla 12 Kasım Cuma günü tutuklanmıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, önceki gün, Türkiye'de gözaltına alınan İsrailli çiftin ailesiyle görüşmüş, çiftin İsrail'e getirilmesi çabalarından bahsetmişti. Bennett, daha önce İsrail resmi makamlarının ifade ettiği şekilde İsrailli çiftin "herhangi bir İsrail teşkilatında çalışmadıklarını" savunmuştu. İsrail Başbakanı, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere İsrail devletinin en üst düzeyde konuyla ilgilendiğini dile getirmişti.
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, basındaki 'Türkiye'ye seyahat uyarısı' iddialarını yalanladı
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