Göçmenlerin Polonya sınırına yürüyüşleri devam ediyor

Belarus'ta bulunan göçmenlerin, Almanya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine geçebilme umuduyla Polonya sınırına doğru yürüyüşleri sürüyor.Olumsuz hava şartlarına rağmen göçmenlerin iki ülke arasındaki sayıları her geçen gün artıyor.SINIRA DOĞRU YÜRÜYORLARSosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yüzlerce düzensiz göçmenin çantalarıyla birlikte Polonya sınırına doğru harekete geçtiği görüldü.Bir başka görüntüde, göçmenlerin başkent Minsk'te toplandığı anlar kameraya yansıdı.BAŞKENTTE TOPLANAN GÖÇMENLER KAMERADAGöçmenlerin buradan otobüs ve taksilerle sınıra gitmeye çalıştığı belirtiliyor. Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Belarus ve Rusya'yı göçmenleri 'AB'ye karşı silah olarak kullanmakla' suçluyor.BELARUS: SAVAŞTAN KAÇAN İNSANLARI ARTIK ALAMAYIZBelarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ülkesinin AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.'ONLAR SICAK, RAHAT AVRUPA'YA GİDİYORLAR'Avrupa'ya gitmek üzere Belarus'a gelen bu kişileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, 'Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için 'yerleşim yeri' haline geleceğimizi düşünenler yanılıyor. Biz hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar.' demişti.BRÜKSEL: BELARUS'UN AMACI BİZİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAKAB, Belarus yönetimini, Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek 'düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla' suçluyor.10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİİki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.​​​​​​​​​​​​​​