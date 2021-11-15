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Evde Bakım Maaşı Yattı Mı? 15 Kasım Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak? İşte Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi

Evde bakım maaşı yatan iller kasım ayının ortalarına gelinmesiyle yeniden merak konusu oldu. Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında yatan destek ödemesidir. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...

Ekleme: 15.11.2021 - 16:28 Güncelleme: 15.11.2021 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Evde Bakım Maaşı Yattı Mı? 15 Kasım Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak? İşte Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi
Evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bakıma muhtaç yaşlıların ve engelli bireylerin ailelerine verilen evde bakım maaşı ayın ortalarına gelinmesiyle yeniden gündeme gelen konular arasında. Evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve evde bakım maaşı yatan iller soruları bu sebeple sık sık araştırılıyor. Evde bakım maaşı için daha detaylı için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak?

Evde bakım maaşının en son temmuz ayında ödenmesiyle bakıma muhtaç kişilerin aileleri 607 lira almıştı. Yapılan zamla beraber bu miktar 1798 liraya kadar çıktı. Bu sebeple çoğu vatandaş evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusunun cevabını ilgiyle takip ediyor. Evde bakım maaşının ödemesi kasım ayında olacak. Genellikle her ayın 15'i ile 30'u arasında yatan ödeme kasım ayının ortalarına gelmemizle herkes tarafından araştırılmaya başlandı. Ayın 15'inin gelmesine rağmen evde bakım maaşları henüz yatırılmadı.


Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?


Evde bakım maaşını yaşlıların ve engellilerin yakınlarına verilen destek ödemesi olarak tanımlayabiliriz. Yardıma muhtaç kişilere destek olarak ailelerine ekonomik katkıda bulunmayı amaçlayan bu sistem çoğu kişinin ilgi odağı haline geldi. Evde bakım maaşı ne kadar sorusu da bu sebeple oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı temmuz ayında ödendiğinde 607 lira olarak yatmıştı. Kasım ayının 15'inden sonra yatacak olan bakım maaşının ise 1798 lira olacağı duyurulmuştu.




Evde Bakım Maaşı Nasıl Sorgulanır?


Evde bakım maaşını e-devlet üzerinden giriş yaprak öğrenebilirsiniz. Yatıp yatmadığını da bu şekilde kolaylıkla öğrenmeniz mümkün. Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş işlemlerini kolayca tamamlayabilirsiniz. Arama kısmına gelerek “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” kısmından maaş ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmanız mümkün olacaktır.


Evde Bakım Maaşı SMS İle Nasıl Sorgulanır?


Evde bakım maaşı için bir diğer sorgulama yöntemi de SMS aracılığıyla yapılıyor. Evde bakım maaşı için e-devlet şifresi olmayan kişiler bu yöntemi de tercih edebilirler. Telefonun mesaj kısmına BAKIYE yazarak 4747'e gönderdiğiniz takdirde maaş bakiyenizin kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bu işlem sonucunda 1 SMS ücretinin kesileceğini bilmenizde de fayda var.



Evde Bakım Maaşı Yatan İller


Evde bakım maaşı yatan iller de çoğu kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında yatıyor. Bu sebeple kasım ayının ortasına gelmemizle çoğu kişi bu listeyi merak etmeye başladı. İşte kasım ayı için evde bakım maaşı yatan iller listesi;


- Tokat
- Kırıkkale
- Hatay
- Karabük
- Aksaray
- Balıkesir
- Edirne
- Çanakkale
- Afyonkarahisar
- Bolu
- Osmaniye
-Sakarya
- Antalya
- Kahramanmaraş
- Kocaeli
- Balıkesir
- İstanbul
- Samsun
- Bilecik
- Manisa
- Denizli
- Uşak
- Ordu
- Iğdır
- Konya
- Sivas
- Ankara
- Adıyaman
- Mersin
- Bursa
- İzmir
- Adana
- Tekirdağ

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