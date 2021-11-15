  • USD: 9,91 - 9,93
  • EURO: 11,34 - 11,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, 'Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı.' açıklamasında bulundu.

Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Operasyonu başlatıldı
Ekleme: 15.11.2021 - 11:41 Güncelleme: 15.11.2021 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ekipleri ve güvenlik korucularından oluşan 134 operasyonel timin bulunduğu 2 bin 103 personel görev alıyor.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
Elmalı Davası'nda karar açıklandı!
Yunan basını: Jetlerimiz, Türk İHA'larını püskürtmek için büyük para harcıyor
Macron Fransız bayrağının rengini neden değiştirdi?
CHP'Lİ İBB yine başrolde! Sabah işe giden vatandaşlar mağdur oldu: Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'ndaki çalışma nedeniyle durak doldu taştı
Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Operasyonu başlatıldı
Koronavirüs bitmeden 18 yeni virüs! Adres yine aynı: Wuhan! Yeni salgın mı geliyor?
AK Parti'den Yunanistan'a flaş sözler: Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacak
Milyonların konuştuğu dava: 'Elmalı davası' için Türkiye’nin birçok ilinden avukat harekete geçti
İçeriği sır gibi saklanıyordu: Danıştay’dan kritik Coca-Cola kararı
BAE Veliaht Prensi El Nahyan, Türkiye'ye gelecek
İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken hazırlık! Kapalıçarşı'ya özel önlem
İsrailli çift Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntülerken yakalanmıştı! İsrail basınından dikkat çeken iddia Çamlıca Kulesi'ne çıkarak Başkan Recep Tayyip Erd
Komplo teorileri gökyüzüne ulaştı! Sosyal medya 'biyolojik saldırı' iddiasıyla çalkalandı
Samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'a şimdi ne olacak? Katil ‘deli’ raporu alıp 3 gün sonra serbest mi kalacak?
CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan provokasyonda 'Büyük Mason Locası' bağlantısından skandal savunma
Ümit Kocasakal'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi
Ukraynalı modelin ölümünde TÜBİTAK devrede!
'Turkey Tribunal' oyunu: Perde arkasından FETÖ ve PKK çıktı
Göçmenlerin Polonya sınırına yürüyüşleri devam ediyor
Virüs kapmanıza rağmen koronavirüs testleri neden negatif çıkıyor?

Virüs kapmanıza rağmen koronavirüs testleri neden negatif çıkıyor?

Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar

Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Nesli tükenmekte olan bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor

Nesli tükenmekte olan bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor