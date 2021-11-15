  • USD: 9,98 - 10,00
  • EURO: 11,43 - 11,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP usulü helalleşme: Halk TV'de 'Başörtülüler ülkeden özür dilesin' çıkışı

Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışını değerlendirdi. Meselenin sadece Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülülerden özür dilemek olmadığını ifade eden Gültekin, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu" diye konuştu. Açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gültekin'i hedef alarak, "CHP usulü helalleşme" ifadelerini kullandı.

CHP usulü helalleşme: Halk TV'de 'Başörtülüler ülkeden özür dilesin' çıkışı
Ekleme: 15.11.2021 - 22:51 Güncelleme: 15.11.2021 - 23:34 / Editör: Ozge Selin
CHP usulü helalleşme: Halk TV'de 'Başörtülüler ülkeden özür dilesin' çıkışı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyurdu.

Twitter'dan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, 'Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım' dedi.

'BAŞÖRTÜLÜLER ÜLKEDEN ÖZÜR DİLEMELİ'

Söz konusu çıkışı Halk TV canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Levent Gültekin, verdiği örnekle başörtülü vatandaşları hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülerden özür dilemesinin asıl mesele olmadığını ifade eden Gültekin, 'Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu. Çünkü oyların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor, milyonlarca insanın hayatı mahvoldu. Onların oylarıyla yüz binlerce insan KHK ile açlığa mahkum edildi. Demokrasinin adaletin felsefesi yerle bir edildi.' ifadelerini kullandı.



CHP usulü helalleşme: Halk TV'de 'Başörtülüler ülkeden özür dilesin' çıkışı
Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışını değerlendirdi. Meselenin sadece Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülülerden özür dilemek olmadığını ifade eden Gültekin, 'Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu' diye konuştu. Açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gültekin'i hedef alarak, 'CHP usulü helalleşme' ifadelerini kullandı.

'CHP USULÜ HELALLEŞME'

Gültekin'in açıklamalarını sosyal medya hesabından alıntılayan ve 'CHP usulü helalleşme' yorumunu yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 'CHP kanalı Halk Tv'de, yıllarca haksızlığa uğrayan başörtülü vatandaşlarımıza 'Ülkeden özür dileyin.' çağrısı yapıyorlar.' dedi.

Kritik toplantıda asgari ücret sunumu! Bakan Bilgin'den açıklama
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul hakkında ezber bozan açıklama: İstanbul Havalimanı kadar bile toprak kazılmayacak
CHP usulü helalleşme: Halk TV'de 'Başörtülüler ülkeden özür dilesin' çıkışı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayet mektubu işe yaramadı! Avrupalı firmalar Kanal İstanbul için sıraya girdi
MHP'li İsmail Özdemir'den Yılmaz Özdil'e 'HDP' tepkisi: Hadi oradan şov patatesi
İsrail Dışişleri Bakanlığı, basındaki 'Türkiye'ye seyahat uyarısı' iddialarını yalanladı
Belarus’ta 3 bin 500 göçmen, Polonya sınır kapısına dayandı
ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye olmadan Suriye'de çözüm olmaz
15 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Listeniz kabarık önce milletten özür dileyin
Trump’ın danışmanı Steve Bannon, FBI'a teslim oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başak Cengiz açıklaması: Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturulması lazım
'Helalleşelim' diyen Kemal Kılıçdaroğlu İBB'den kovulan 13 bin işçiyle de helalleşecek mi?
Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması: Türkiye'de üretilecek!
Bahçeli kayıp Müslüme için talimat verdi! MHP teşkilatları için harekete geçti...
Vatandaşın parası Ekrem İmamoğlu'nun PR'ına aktı! İşte İBB'nin organizasyonlara akıttığı paralar
463 TL taksitle ev! Başvuru için geri sayım başladı
İsrailli ajanları aklamak için sıraya girdiler! Ayşenur Arslan, Garo Paylan, İsmail Saymaz casusların avukatlığına soyundu
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mescitte uygunsuz görüntüler
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması! Dünyayı Türkiye'ye bağlayacak
Virüs kapmanıza rağmen koronavirüs testleri neden negatif çıkıyor?

Virüs kapmanıza rağmen koronavirüs testleri neden negatif çıkıyor?

Paşinyan, Savunma Bakanı'nı kovdu! Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu

Paşinyan, Savunma Bakanı'nı kovdu! Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar! Google 'News' sahtekarlığına 'DUR' diyecek mi?

Ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar! Google 'News' sahtekarlığına 'DUR' diyecek mi?