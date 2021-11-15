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CHP'Lİ İBB yine başrolde! Sabah işe giden vatandaşlar mağdur oldu: Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'ndaki çalışma nedeniyle durak doldu taştı

İstanbul'da göreve geldikleri günden bu yana çözüm yerine sorun üreten CHP'li İBB yine başrolde. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yapılan bakım çalışması nedeniyle, tramvayın Edirnekapı durağında yoğunluk oluştu. Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar, sonraki durağa bekleme nedeniyle 16 dakikalık gecikme ya da ücretsiz İETT otobüsleriyle ulaşabiliyor. Vatandaşlar ise çalışmanın duyurulmamasından ve gece saatlerinde yapılmaması nedeniyle tepki gösterdi.

CHP'Lİ İBB yine başrolde! Sabah işe giden vatandaşlar mağdur oldu: Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'ndaki çalışma nedeniyle durak doldu taştı
Ekleme: 15.11.2021 - 11:59 Güncelleme: 15.11.2021 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
CHP'Lİ İBB yine başrolde! Sabah işe giden vatandaşlar mağdur oldu: Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'ndaki çalışma nedeniyle durak doldu taştı
T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay hattında 14 Kasım - 22 Kasım tarihleri arasında devam edecek bakım çalışması başlatıldı.

Çalışma nedeniyle seferler, Mescid-i Selam - Şehitlik arasında normal seyrederken, tramvaybir sonraki durak olan Topkapı'ya beklemesi nedeniyle 16 dakikalık gecikme ile gidiyor. Beklemek istemeyen vatandaşlar ise ücretsiz İETT otobüslerine yönlendiriliyor.

Sabah saatlerinde işine gitmek isteyen vatandaşlar, bakım çalışması nedeniyle Şehitlik durağında yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların büyük kısmı işe geç kaldıklarını ifade ederken, bir kısmı ise yapılan çalışmanın yeterince duyurulmamasına tepki gösterdi. Şehitlik durağında inerek ücretsiz İETT otobüslerini kullanan Ali Sayit, 'Seferin ücretsiz olması önemli değil. Burada vatandaşın mağduriyeti var. Bu işleri gece yapsalar, vatandaş da mağdur
olmaz. İşe yarım saat geç kaldım. Bu çok büyük bir ayıptır. Şimdi buradan Topkapı'ya gidip oradan aktarma yapacağım. Bu çalışma ile ilgili bilgilendirme yapılmadı. Normalde böyle şeylerde, İBB'nin vatandaşa mesaj atması lazım' dedi.




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