Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mescitte uygunsuz görüntüler

Son zamanlarda terör örgütü DHKP-C'nin sözde marşlarının okunması, üzerine LGBT paçavrasının yerleştirildiği Kabe fotoğrafının yere serilmesi gibi provokasyonlar ve akademisyenlerinin sadece dikilme eylemi yapmasıyla anılan Boğaziçi Üniversitesi, şimdi de kampüs içinde bulunan mescitte uygunsuz davranışların sergilenmesiyle bir kez daha gündemde."MESCİTTE İLİŞKİYE GİRİYORLAR"Güney Kampüs’te bulunan mescidde ve yanında yer alan diğer ibadet yerlerinde bazı çiftler ilişkiye girerken yakalandığı, alkol alan gençlerin de uyumak için mescidi kullandığı öne sürüldü. Bir öğrenci, yaşananlara ilişkin sitemini şu sözlerle dile getirdi:Merhaba dostlar, maalesef güney mescidde ve yanındaki diğer ibadet yerlerinde bazı çiftler uygunsuz şekilde basılmış. Ayrıca sarhoş olan arkadaşlar da uyumaya mescide geliyormuş. Bu yüzden artık ibadet yerlerini geceleyin kapıyorlar. Geceleyin beraber namaz kılmak vb. şeyleri yapmamız mümkün olmuyor. Zaten kart basarak mescide girmek bile rahatsız ediciydi, artık onu bile yapamayacağız. Okuyan arkadaşların bazılarından ricam, ‘Lütfen ne yapacaksanız yapın ama ev tutun, bir yere gidin, başka bir yer bulun. Hem insanın midesi kalkıyor, hem de işin sonunda bizim yaşama alanımız daralıyor.’NORMALLEŞTİRİP İTİRAF ETTİLERSadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin girebildiği 17 bine yakın üyesi bulunan Boğaziçi BUDDY isimli kapalı Facebook grubunda söz konusu iddialara ilişkin yapılan yazışmalar da bu iddiaları doğrular nitelikte.O yorumlardan birinde bir öğrenci, "Daha dün 'ben şuradaki mescitte seks yapmıştım" lafını duydum birinin ağzından" diyor.Bir başka yorumdaysa, mescitteki uygusuz davranışlar "İnsanların uygunsuz yakalandığı hallerin sarılma falan olduğunu, uyuyanların da normal uyuduklarını falan tahayyül ediyorum açıkçası" sözleriyle normalleştiriliyor.ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMAKonuya ilişkin Yeni Şafak olarak görüşlerini aldığımız Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, bu iddiaları doğruladı. İlgili öğrencilerin tespit edildiğini ve haklarında disiplin soruşturması başlatıldığı bilgisini paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ayrıca, uygunsuz görüntülerin yaşandığı mescidi, benzer durumlar yaşanmaması adına gece saatlerinde kullanıma kapatma kararı aldı.