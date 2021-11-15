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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan provokasyonda 'Büyük Mason Locası' bağlantısından skandal savunma

CHP yandaşı medya organları ve paralı troller geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin birbirinden çirkin paylaşımlarda bulunmuş, asılsız haberleri ardı ardına sıralamışlardı. Kirli algı operasyonunun arkasından “Büyük Mason Locası”nın aktif bir üyesi olan bilişim şirketi sahibi Uğur Sarp Yelkencioğlu çıkmıştı. İfadesinde o gece neler yaşandığını anlatırken kendini akılalmaz bahanelerle savunan Yelkencioğlu, "Şaşkınlığıma istinaden bir nevi eleştiri amacıyla paylaşım yaptım" dedi.

Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan provokasyonda 'Büyük Mason Locası' bağlantısından skandal savunma
Ekleme: 15.11.2021 - 09:56 Güncelleme: 15.11.2021 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan provokasyonda 'Büyük Mason Locası' bağlantısından skandal savunma
2 Kasım Salı gününü çarşamba gününe bağlayan 3 Kasım gecesi sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden 'Erdoğan öldü' diye bir algı operasyonu yürütüldü.

AK PARTİ GRUBU 15 GÜNDE BİR TOPLANIYOR

Başkan Erdoğan hakkında o iğrenç paylaşımları yapanlar, gerekçe olarak AK Parti grup toplantısının iptal edildiğini ileri sürmüştü. Oysa o hafta AK Parti grubu yoktu. AK Parti
grubunun 15 günde bir toplanıyor. Zaten 1 hafta önce 27 Ekim tarihinde grup toplantısı yapılmıştı. Erdoğan'ın yurt dışı temasları olduğunda bu süre uzayabildiğini belirten Hürriyet
gazetesinden Abdulkadir Selvi, yazısında, 'Eğer grup toplantısı varsa bir gün önceden milletvekillerinden PCR testi yaptırmaları isteniyor. PCR testi pozitif çıkan milletvekili grup toplantısına katılmıyor. 2 Kasım günü AK Parti milletvekillerinden PCR testi istenmedi çünkü grup toplantısı yoktu.' ifadelerini kullandı.



BAŞLATILAN KİRLİ KAMPANYANIN HEDEFİ

Peki, Başkan Erdoğan'ı hedef alan #ölmüş,#öldü#öldümü' kampanyası neden başlatıldı?

Neden paylaşımların arasında Mason bağlantıları yer aldı?

Başkan Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın bu kampanyaların hedefini, 'Bu ülkede devlet başkanı üzerinden ya da öldü-ölecek şeklinde hayatı üzerinden yürütülen kampanyalar, psikolojik harp unsurudur. 2011 yılından bu yana bu iddia her yıl belirli aralıklarla ortaya atılan bir psikolojik savaş yöntemidir. Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak bu kez öldü, ölmüş diye yürütülen algı operasyonundaki amaç ise iktidardan gitti, gidiyor şeklindeki kampanyaya malzeme oluşturmak amaçlı' diye anlatmıştı.



O PAYLAŞIMI NEDEN YAPMIŞ

Büyük Mason Locası üyesi olduğu belirlenen Uğur Sarp Yelkencioğlu, '@sarponline' rumuzlu Twitter hesabından yapılan 'Öldü, ölmüş, öldü mü' paylaşımlarının kendisine ait
olduğunu kabul etti. Başkan Erdoğan'la ilgili paylaşımlarda bulunan Uğur Sarp Yelkencioğlu, savcılıktaki ifadesinde, 'Soruşturmaya konu @sarponline rumuzlu Twitter hesabı
bana aittir ve 3/11/2021 tarihli gece 01.30 itibarıyla ülkedeki Twitter gündemi '#ölmüş,#öldü#öldümü' paylaşımını ben yaptım' dedi.



NEDEN PAYLAŞIM YAPTI?

Yelkencioğlu'nun ifadesinde 'Paylaşım yaptığım tarihte rahatsızlığım sebebiyle gece uykumdan uyandım ve telefonuma bakarken Twitter'da söz konusu ölmüş, öldü mü, öldü şeklindeki etiketlerin Trend Topic olduğunu gördüm ve devamında bu durum karşısında oluşan şaşkınlığıma istinaden bir nevi eleştiri amacıyla paylaşım yaptım' diyerek kendini akılalmaz bahanelerle savunmaya kalktı.

KURNAZLIK YAPMAYA ÇALIŞTI

Başkan Erdoğan hakkında düzenlenen öldü kampanyasına attığı tweetlerle destek veren Yelkencioğlu'nun savunmasının çelişkili ve hayatın doğal akışını aykırı olduğu anlaşıldı.
Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde, 'Ya, bir de eleştiri maksadıyla yapmasaydı da destek amaçlı olarak yapsaydı ne yazardı acaba!' yorumlarında bulunuldu.



CÜNEYT ARKIN FİLMLERİNDEN VİDEOLAR

Uğur Sarp Yelkencioğlu başta Cüneyt Arkın olmak üzere ünlü oyuncuların filmlerindeki sahnelerden 'Öldü, Ölmüş, Öldü mü?' repliklerinin bulunduğu paylaşımlar yapmıştı. Onu
da Başkan Erdoğan aleyhindeki kampanyaya tepki olarak yaptığını iddia etti.

HANGİ BAĞLANTILAR ORTAYA ÇIKACAK

Erdoğan'la ilgili soruşturma derinleştikçe bakalım hangi bağlantılar ortaya çıkacak. Hangi güçlerin Erdoğan'ın hayatta olmasına dahi tahammülü olmadığı daha iyi anlaşılacak.
'Erdoğan gitsin' kampanyasının içinde yer alanların, kimlerle kol kola oldukları deşifre olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Başkan Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
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