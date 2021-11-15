BAE Veliaht Prensi El Nahyan, Türkiye'ye gelecek

El Nahyan, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesini, iki ülke arasında açılması planlanan ticaret koridoru oluşturuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.Al Nahyan, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.BAE'DEN TÜRKİYE'YE ÜST DÜZEY ZİYARETGörüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel meselelerin gündeme gelmesi bekleniyor.Al Bawaba internet haber sitesinin aktardığına göre, ziyaretin tarihine ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor ancak "yakında" gerçekleştirileceği kaydedildi.İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET KORİDORU MASADAGörüşmenin 10 yılın ardından yüz yüze yapılacak ilk temas olduğuna dikkat çekilerek, Türkiye ile BAE arasında ticaret koridoru açılması konusunun masada olacağına dikkat çekildi.BAE Veliaht Prensi, Türkiye'ye son resmi ziyaretini Şubat 2012'de düzenlemişti.AĞUSTOSTA YAPILAN KRİTİK GÖRÜŞMEÖte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı Külliye'de kabul etmiş, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilmişti.Ayrıca söz konusu görüşmede, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları gündeme gelmişti.