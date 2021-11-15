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Avusturya'da aşı yaptırmayanlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Başbakan Schallenberg, 12 yaş üstü ve aşı yaptırmamış kişilere yönelik uygulanacak kısıtlamayı duyurdu.

Ekleme: 15.11.2021 - 01:12 Güncelleme: 15.11.2021 - 01:25 / Editör: Ozge Selin
Avusturya'da aşı yaptırmayanlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacakAvusturya'da koronavirüs aşısı yaptırmayanlarla ilgili radikal bir karara imza atıldı.

Başbakan Alexander Schallenberg, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, salgınla mücadelede alınan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

AŞI YAPTIRMAYANLAR SOKAĞA ÇIKAMAYACAK

Schallenberg, salgına ilişkin son verileri paylaştıktan sonra özellikle aşı yaptırmayanlarda hastalığın çok daha etkili olduğunu, hastalığı ağır geçiren ya da yoğun bakım hastalarının büyük çoğunluğunun aşı yaptırmayanlardan oluştuğunu ifade etti.

Pazartesiden itibaren 12 yaş üstü ve aşı yaptırmamış kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildiren Schallenberg, aşı yaptırmayanlara bir kez daha aşı yaptırma çağrısında bulundu.

EMNİYET GÜÇLERİ KONTROL EDECEK

Schallenberg, aşılı bireylerle aşı yaptırmayanların aynı kategoride değerlendirilemeyeceğini belirterek, alınan önlemlerle aşı yaptırılmasının teşvik edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Söz konusu önlemlere uyulup uyulmadığının emniyet güçleri tarafından kontrol edileceğini vurgulayan Schallenberg, tedbirlere uymayanlara yönelik gerekli cezai işlemlerin yapılacağını söyledi.


DÖRDÜNCÜ DALGA ÜLKEYİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da dördüncü dalganın ülkeyi ciddi şekilde etkisi altına aldığına, uzmanların yeni önlemler hususunda hemfikir olduğuna dikkati çekti.

Mückstein, pazartesiden itibaren aşı yaptırmış ve son 6 ayda hastalığı geçirmiş kişiler dışında ülke genelinde tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını, bazı koşullar dışında yaklaşık 2 milyon aşı yaptırmamış kişinin dışarı çıkmasına izin verilmeyeceğini dile getirdi.

AVUSTURYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Buna göre yarından itibaren aşı yaptırmayanlar, iş, eğitim, zorunlu ihtiyaçların karşılanması ve sağlık gerekçesi dışında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulacak.

Avusturya'da son 24 saatte 11 bin 552 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 959 bin 652'ye çıkarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artışla 11 bin 706'ya yükseldi.
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