Apple'ın elektrikli otomobilinden yeni görüntüler

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, geçtiğimiz haftalarda BMW'nin i3 ve i8 programlarının yöneticisi olan Ulrich Kranz'ı transfer etmişti.Apple, şimdiye kadar elektrikli aracıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle otomobilin neye benzeyeceğine dair birçok çizim paylaşılıyor.YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİApple'ın şimdiye kadar aldığı patentlerden hareketle, elektrikli aracın yeni konsept görüntüleri oluşturuldu.Yayınlanan render görüntülerine baktığımızda, kompakt bir SUV modeli karşımıza çıkıyor. Aracın ön tarafında ise, Apple'ın Mac modellerinde kullandığı rendeye benzer ızgara tasarımı var.Aracın kalın lastiklerinin yanı sıra öne çıkan bir diğer özelliği de neredeyse kabinin üst kısmının tamamen camdan oluşuyor olması.Elektrikli otomobilin iç tarafına baktığımızda ise boydan boya dev bir cam ekran bizleri karşılıyor. Direksiyonun oldukça farklı göründüğünü de belirtelim.Yukarıdaki render görüntüleri, yalnızca Apple'ın belgelerinden oluşturuldu. Bu nedenle Apple Car'ın yukarıdaki tasarımı benimseyip benimsemeyeceği bilinmiyor.