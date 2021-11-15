463 TL taksitle ev! Başvuru için geri sayım başladı

Artan ev fiyatları nedeniyle pek çok kişi kiradan kurtulup ev sahibi olma hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı. Dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ, hayallerini ertelemek zorunda kalanlara kolaylık sağladı. 14 ilde yapılan toplu konut projesinde 436 TL taksiyle ev alabilmek mümkün. İşte 14 ilin yer aldığı o liste…BÜYÜKŞEHİRLERDE DE TOKİ PROJELERİ MEVCUTToplamda 14 ilde yürütülen TOKİ projesinde 2+1 ve 3+1 konutlarda satışlar için başvuru dönemi başlıyor. Bazı projelerin 1.000 ve 2.000 TL arasına değişen başvuru bedelleri olduğu görülüyor. Satışlara 1+1 konutlar da dahil oluyor. Yeni projede en düşük 436 TL taksitle ev satışları başlıyor. Büyükşehirler başta olmak üzere illerde de satışta olan projelere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. İşte; 2+1 ve 3+1 konutlardaki satışların detayları!Proje: Bursa OrhaneliKonut Tipleri: 2+1 ve 3+1Satış Yönetimi: Kuralı SatışBaşvuru Bedeli: 1.000 - 2.000 TLBaşvuru tarihleri: 29 Kasım 2021 - 10 Aralık 2021Kura Tarihi: : 16 Aralık 2021Fiyat: 159.407,55 TL'denPeşinat: 15.940,76 TL'denTaksit: 797,04 TL'den başlıyorProje: Kocaeli DilovasıKonut Tipleri: 2+1Satış Yönetimi: Açık Satış (En az %40 Engelli Raporu olanlara satışı yapılacaktır)Başvuru tarihleri: 01 Eylül 2021 - 31 Aralık 2021Fiyat: 210.258,30 TL'denPeşinat: 42.051,66 TL'denTaksit: 934,48 TL'den başlıyorProje: Ankara Yeni mahalleKonut Tipleri: 2+1Satış Yönetimi: Kuralı SatışBaşvuru Bedeli: 1.000 TLBaşvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021Kura Tarihi: 03 Aralık 2021Fiyat: 211.121 TL'denPeşinat: 25.334 TL'denTaksit: 1.032,15 TL'den başlıyorProje: Bartın MerkezKonut Tipleri: 1+1 ve 2+1Satış Yönetimi: Kuralı SatışBaşvuru Bedeli: 1.000 TLBaşvuru tarihleri: 09 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021Kura Tarihi: 26 Kasım 2021Fiyat: 193.067,75 TL'denPeşinat: 23.168,13 TL'denTaksit: 943,89 TL'den başlıyorProje: Afyon SandıklıKonut Tipleri: 2+1 ve 3+1Satış Yönetimi: Kuralı SatışBaşvuru Bedeli: 1.000 TL - 2000 TLBaşvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021Kura Tarihi: 02 Aralık 2021Fiyat: 191 bin 103 TL'denPeşinat: 19 bin 110 TL'denTaksit: 955 TL'den başlıyorProje: Kırıkkale KeskinKonut Tipleri: 2+1, 3+1Satış Yönetimi: Kuralı SatışBaşvuru Bedeli: 1.000 TL - 2.000 TLBaşvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021Kura Tarihi: : 01 Aralık 2021Fiyat: 158.501,38 TL'denPeşinat: 15.850,14 TL'denTaksit: 792,51 TL'den başlıyorProje: Konya AkörenKonut Tipleri: 2+1Satış Yönetimi: Kuralı SatışBaşvuru Bedeli: 500 TLBaşvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021Kura Tarihi: : 09 Aralık 2021Fiyat: 117.860,05 TL'denPeşinat: 14.143,21 TL'denTaksit: 576,20 TL'den başlıyorProje: Kütahya MerkezKonut Tipleri: 3+1Satış Yönetimi: Kuralı SatışBaşvuru Bedeli: 2.000 TLBaşvuru tarihleri: 22 Kasım – 26 Kasım 2021Kura Tarihi: : 02 Aralık 2021Fiyat: 315.157,50 TL'denPeşinat: 31.515,75 TL'denTaksit: 1.969,73 TL'den başlıyorProje: Malatya YazıhanKonut Tipleri: 2+1 ve 3+1Satış Yönetimi: Kuralı SatışBaşvuru Bedeli: 1.000 TL - 2.000 TLBaşvuru tarihleri: 29 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021Kura Tarihi: : 16 Aralık 2021Fiyat: 172.740,92 TL'denPeşinat: 17.274,09 TL'denTaksit: 863,70 TL'den başlıyorProje: Bitlis MerkezKonut Tipleri: 2+1 ve 3+1Satış Yönetimi: Kuralı SatışBaşvuru Bedeli: 2.000 TLBaşvuru tarihleri: 18 Kasım 2021 - 30 Kasım 2021Kura Tarihi: : 07 Aralık 2021Fiyat: 171.512,00 TL'denPeşinat: 17.151,20 TL'denTaksit: 857,56 TL'den başlıyorProje: Erzincan KemaliyeKonut Tipleri: 2+1Satış Yönetimi: Kuralı SatışBaşvuru Bedeli: 500 TLBaşvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021Kura Tarihi: : 15 Aralık 2021Fiyat: 148.184,34 TL'denPeşinat: 17.782,12 TL'denTaksit: 493,95 TL'den başlıyorProje: Erzurum AşkaleKonut Tipleri: 3+1Satış Yönetimi: Açık SatışBaşvuru Bedeli: 500 TLBaşvuru tarihleri: 24 Kasım 2021 - 31 Aralık 2021Fiyat: 118.558,77 TL'denPeşinat: 11.855,88 TL'denTaksit: 592,79 TL'den başlıyorProje: Kars MerkezKonut Tipleri: 2+1, 3+1, 4+1, 4+1 DubleksSatış Yönetimi: Kuralı SatışBaşvuru Bedeli: 2.000 TLBaşvuru tarihleri: 15 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021Kura Tarihi: : 25 Kasım 2021Fiyat: 248.029,00 TL'denPeşinat: 24.802,90 TL'denTaksit: 1.102,35 TL'den başlıyorProje: Sivas YıldızeliKonut Tipleri: 2+1Satış Yönetimi: Kuralı SatışBaşvuru Bedeli: 500 TLBaşvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021Kura Tarihi: : 14 Aralık 2021Fiyat: 131.015,44 TL'denPeşinat: 15.721,85 TL'denTaksit: 436,72 TL'den başlıyor