463 TL taksitle ev! Başvuru için geri sayım başladı
Pek çok kişinin ev almasını sağlayan TOKİ 14 ilde proje başlattı. Dar gelirli vatandaşın 436 TL taksitle ev alabilmesini mümkün kılan projesinin ardından, hangi il ve ilçelerde konut yapılacağı belli oldu.
Artan ev fiyatları nedeniyle pek çok kişi kiradan kurtulup ev sahibi olma hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı. Dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ, hayallerini ertelemek zorunda kalanlara kolaylık sağladı. 14 ilde yapılan toplu konut projesinde 436 TL taksiyle ev alabilmek mümkün. İşte 14 ilin yer aldığı o liste…
BÜYÜKŞEHİRLERDE DE TOKİ PROJELERİ MEVCUT
Toplamda 14 ilde yürütülen TOKİ projesinde 2+1 ve 3+1 konutlarda satışlar için başvuru dönemi başlıyor. Bazı projelerin 1.000 ve 2.000 TL arasına değişen başvuru bedelleri olduğu görülüyor. Satışlara 1+1 konutlar da dahil oluyor. Yeni projede en düşük 436 TL taksitle ev satışları başlıyor. Büyükşehirler başta olmak üzere illerde de satışta olan projelere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. İşte; 2+1 ve 3+1 konutlardaki satışların detayları!
Proje: Bursa Orhaneli
Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 - 2.000 TL
Başvuru tarihleri: 29 Kasım 2021 - 10 Aralık 2021
Kura Tarihi: : 16 Aralık 2021
Fiyat: 159.407,55 TL'den
Peşinat: 15.940,76 TL'den
Taksit: 797,04 TL'den başlıyor
Proje: Kocaeli Dilovası
Konut Tipleri: 2+1
Satış Yönetimi: Açık Satış (En az %40 Engelli Raporu olanlara satışı yapılacaktır)
Başvuru tarihleri: 01 Eylül 2021 - 31 Aralık 2021
Fiyat: 210.258,30 TL'den
Peşinat: 42.051,66 TL'den
Taksit: 934,48 TL'den başlıyor
Proje: Ankara Yeni mahalle
Konut Tipleri: 2+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021
Kura Tarihi: 03 Aralık 2021
Fiyat: 211.121 TL'den
Peşinat: 25.334 TL'den
Taksit: 1.032,15 TL'den başlıyor
Proje: Bartın Merkez
Konut Tipleri: 1+1 ve 2+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 TL
Başvuru tarihleri: 09 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021
Kura Tarihi: 26 Kasım 2021
Fiyat: 193.067,75 TL'den
Peşinat: 23.168,13 TL'den
Taksit: 943,89 TL'den başlıyor
Proje: Afyon Sandıklı
Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2000 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021
Kura Tarihi: 02 Aralık 2021
Fiyat: 191 bin 103 TL'den
Peşinat: 19 bin 110 TL'den
Taksit: 955 TL'den başlıyor
Proje: Kırıkkale Keskin
Konut Tipleri: 2+1, 3+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2.000 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021
Kura Tarihi: : 01 Aralık 2021
Fiyat: 158.501,38 TL'den
Peşinat: 15.850,14 TL'den
Taksit: 792,51 TL'den başlıyor
Proje: Konya Akören
Konut Tipleri: 2+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 500 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021
Kura Tarihi: : 09 Aralık 2021
Fiyat: 117.860,05 TL'den
Peşinat: 14.143,21 TL'den
Taksit: 576,20 TL'den başlıyor
Proje: Kütahya Merkez
Konut Tipleri: 3+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 2.000 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım – 26 Kasım 2021
Kura Tarihi: : 02 Aralık 2021
Fiyat: 315.157,50 TL'den
Peşinat: 31.515,75 TL'den
Taksit: 1.969,73 TL'den başlıyor
Proje: Malatya Yazıhan
Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2.000 TL
Başvuru tarihleri: 29 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021
Kura Tarihi: : 16 Aralık 2021
Fiyat: 172.740,92 TL'den
Peşinat: 17.274,09 TL'den
Taksit: 863,70 TL'den başlıyor
Proje: Bitlis Merkez
Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 2.000 TL
Başvuru tarihleri: 18 Kasım 2021 - 30 Kasım 2021
Kura Tarihi: : 07 Aralık 2021
Fiyat: 171.512,00 TL'den
Peşinat: 17.151,20 TL'den
Taksit: 857,56 TL'den başlıyor
Proje: Erzincan Kemaliye
Konut Tipleri: 2+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 500 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021
Kura Tarihi: : 15 Aralık 2021
Fiyat: 148.184,34 TL'den
Peşinat: 17.782,12 TL'den
Taksit: 493,95 TL'den başlıyor
Proje: Erzurum Aşkale
Konut Tipleri: 3+1
Satış Yönetimi: Açık Satış
Başvuru Bedeli: 500 TL
Başvuru tarihleri: 24 Kasım 2021 - 31 Aralık 2021
Fiyat: 118.558,77 TL'den
Peşinat: 11.855,88 TL'den
Taksit: 592,79 TL'den başlıyor
Proje: Kars Merkez
Konut Tipleri: 2+1, 3+1, 4+1, 4+1 Dubleks
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 2.000 TL
Başvuru tarihleri: 15 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021
Kura Tarihi: : 25 Kasım 2021
Fiyat: 248.029,00 TL'den
Peşinat: 24.802,90 TL'den
Taksit: 1.102,35 TL'den başlıyor
Proje: Sivas Yıldızeli
Konut Tipleri: 2+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 500 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021
Kura Tarihi: : 14 Aralık 2021
Fiyat: 131.015,44 TL'den
Peşinat: 15.721,85 TL'den
Taksit: 436,72 TL'den başlıyor