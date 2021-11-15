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15 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı 15 Kasım'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, "Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa’dır. Türkiye ortalamasında ise %80’i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vafat sayıları...

15 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Ekleme: 15.11.2021 - 19:36 Güncelleme: 15.11.2021 - 19:48 / Editör: Ozge Selin
15 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu'nu paylaştı.


14 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de dün 21 bin 624 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 550 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 79,95 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 824 bin 402, 2'nci dozda 49 milyon 626 bin 98 ve 3'üncü dozda 11 milyon 634 bin 904 olmak üzere toplam 118 milyon 367 bin 35 aşı uygulandı.

9 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun' dedi.
15 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
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