  • USD: 9,91 - 9,93
  • EURO: 11,34 - 11,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yusufeli Barajı ve HES inşaatında elektromekanik işlerin yüzde 90'ı tamamlandı

Yusufeli Barajı ve HES inşaatında elektromekanik işlerde yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandığı bildirildi. DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yürütülen çalışmalar kapsamında şalt sahası kapalı şalt ekipman montajları tamamlanıp, tüm ünitelere ait statorlar daimi yerlerine indirildi. Üçüncü ve ikinci ünitelere ait türbin çarkları ile türbin ekipmanlarının ana montajı tamamlanarak senkron jeneratör rotorları daimi yerlerine yerleştirildi" denildi.

Yusufeli Barajı ve HES inşaatında elektromekanik işlerin yüzde 90'ı tamamlandı
Ekleme: 14.11.2021 - 18:21 Güncelleme: 14.11.2021 - 18:30 / Editör: Ozge Selin
Yusufeli Barajı ve HES inşaatında elektromekanik işlerin yüzde 90'ı tamamlandı
DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, temelden 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en yükseği olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde, santral binası, transformatör bloku ve şalt binasındaki çalışmaların baraj inşaatıyla koordineli devam ettiği belirtildi.

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan, 558 megavatlık kurulu gücüyle yıllık bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek Yusufeli Barajı ve HES inşaatındaki elektromekanik işlerde yüzde 90'lık fiziki gerçekleşme sağlandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen çalışmalar kapsamında şalt sahası kapalı şalt ekipman montajları tamamlanıp, tüm ünitelere ait statorlar daimi yerlerine indirildi. Üçüncü ve ikinci ünitelere ait türbin çarkları ile türbin ekipmanlarının ana montajı tamamlanarak senkron jeneratör rotorları daimi yerlerine yerleştirildi."

Açıklamada, işletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak Yusufeli Barajı inşaatında, yapımına başlandığı 21 Aralık 2012'den bugüne kadar baraj gövde inşaatı, derivasyon tüneli ve batardolar, baraj ulaşım yolları, tüm kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.
HDP vekilinden partisinin Diyarbakır İl Kongresinde Öcalan'a özgürlük çağrısı
Yusufeli Barajı ve HES inşaatında elektromekanik işlerin yüzde 90'ı tamamlandı
Okula çığ düştü: 11 yaralı! Dehşete düşüren anlar
Tekirdağ'da anne ve babasını öldürüp intihar etmişti! Eren'in son mesajı ortaya çıktı...
Meclis'in yeni haftada gündem yoğun! 'Çocuk teslimi' yürürlükten kaldırılıyor!
3600 ek gösterge geliyor! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin açıkladı: 3600 ek gösterge için tarih belirlendi
İyi Parti'den CHP'ye rest: HDP'yle ittifak olamayız
'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun helallik isteğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan cevap'
Başkan Erdoğan Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması programında konuşuyor
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran belgesel: 'Gözleri yaşlı olarak izledim'
Araç sahipleri dikkat1 Aralık itibariyle başlıyor
Üsküdar'da 'karşısının taksisiyim' deyip yolcu almayan araçlara trafikten men
Ehliyet sınavında yeni dönem!
MSB duyurdu! Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 27 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye Kastamonu'da çamaşır makinesinde ölen Mert’i konuşuyor! Akılalmaz iddiaya Twitter’da tepki yağıyor!
Putin'den Karadeniz tatbikatına tepki: Bu bize karşı bir meydan okuma
Milli Eğitim Bakanı ilk kez uygulanacak diyerek duyurdu! Sınavlarda yeni dönem
İstanbul'da korkutan patlama!
FETÖ ile CHP el ele: KHK'lılarla bir araya geldiler
Milyonların sağlığı tehlikede! CHP'li İBB'de mide bulandıran görüntü!
Dünya onu ve başarılarını konuşuyor: Şampiyon öğretmen

Dünya onu ve başarılarını konuşuyor: Şampiyon öğretmen

Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar

Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar

Dünyaca ünlü oyun 'Call of Duty'de İslamofobik detay: Yayıncı Activision-Blizzard Müslümanlardan özür diledi

Dünyaca ünlü oyun 'Call of Duty'de İslamofobik detay: Yayıncı Activision-Blizzard Müslümanlardan özür diledi

Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu'da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu'da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

1915 Çanakkale Köprüsü, konut fiyatlarını artırdı

1915 Çanakkale Köprüsü, konut fiyatlarını artırdı

Fenomen Simge Barankoğlu tutuklandı! TikTok ve Instagram’daki bu yalana kanmayın!

Fenomen Simge Barankoğlu tutuklandı! TikTok ve Instagram’daki bu yalana kanmayın!