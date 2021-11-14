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Üsküdar'da 'karşısının taksisiyim' deyip yolcu almayan araçlara trafikten men

Karşı yakada taksicilik yaptığını söyleyerek kendisini videoya çeken müşteriyi kafasına sıkmakla tehdit eden sürücüyle birlikte birçok taksi denetime tabi tutuldu. Araçlar, trafikten men edildi.

Üsküdar'da 'karşısının taksisiyim' deyip yolcu almayan araçlara trafikten men
Ekleme: 14.11.2021 - 13:45 Güncelleme: 14.11.2021 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Üsküdar'da 'karşısının taksisiyim' deyip yolcu almayan araçlara trafikten men
Dün İstanbul Üsküdar'daki Altunizade'de bir taksi şoförü, yolcunun istediği yöne gitmediğini belirterek tartışma başlattı.

Bu sırada videoya çekildiğini fark eden taksici, yolcuya hakaretlerde bulundu.

Yolcunun cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde taksicinin, 'Beni çekemezsin oğlum sen kimsin? Senin kafana sıkarım. Sana laf anlatıyoruz. Burası sadece karşıya gidiyor. ' ifadelerini kullandığı duyuldu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförünün ‘karşının taksisiyim' diyerek yolcu seçtiği ve video çeken yolcuya hakaret ettiği görüntüler üzerine harekete geçti.

TAKSİLER HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından ekipler, söz konusu bölgede yolcuları araçlarına kabul etmedikleri tespit edilen 34 TFV 31, 33 TBK 38, 34 TEL 13 (kayıtsız şoför), 34 THC 83, 34 TJM 25, 34 TJZ 91, 34 TFN 92 plakalı ticari taksiler hakkında tutanak tanzim etti.



BİR TAKSİCİNİN, KAYITSIZ ŞOFÖRLÜK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlanarak, her taksi şoförüne ayrı ayrı olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu'nun EK2/5 (İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesine istinaden bin 339 lira idari para cezası kesildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER

Yapılan sivil denetimde yolcu almadığı ve yolcu seçtiği tespit edilen 6 adet ticari taksi 3 gün, 34 TEL 13 plakalı ticari taksi ise kayıtsız şoför çalıştırması nedeniyle 13 gün süre ile trafikten men edildi.
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