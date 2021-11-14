Türkiye Kastamonu'da çamaşır makinesinde ölen Mert’i konuşuyor! Akılalmaz iddiaya Twitter’da tepki yağıyor!

KASTAMONU'DA ÇAMAŞIR MAKİNESİ FACİASIKastamonu'nun Araç ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.Yine iddialara göre: Anne Nuran E. bu sırada makineyi çalıştırdı. Bir süre sonra sesler duyan anne makineyi durdurup kapağı açtı.Makinenin içinde oğlu Mert'i görünce şoka uğradı, ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz yavru kurtarılamadı.SON DAKİKA: SORUŞTURMA BAŞLATILDICumhuriyet Savcısı ve polis, evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Akılalmaz olay sosyal medyada infial yarattı. Binlerce kullanıcı, olayın şüpheli olduğunu, 5 yaşındaki bir çocuğun makineye sığamayacağını yazdı. İşte o tweet'lerden bazıları:'NASIL SIĞAR?'5 yaşındaki çocuk makineye hem de içinde çamaşırlar varken nasıl sığar? Ayrıca 5 yaşındaki bir çocuk gayet aklı başında bir çocuk demek makineye niye girsin? Acilen araştırılmalı bu durum.5 yaşındaki çocuk minimum 17-18 kilodur. Çamaşır makinasının içinde çamaşırların arasında nasıl görünmez? Büyük konuşmak da istemiyorum ama iyice araştırılmalı.Nasıl mümkün olabiliyor çok büyük bir acı bu, makineyi doldurduğunu düşünüp çalıştırdıysa çocuk nereye saklanabilir? Çok da küçük değilmiş, çocuk kıyafetleri çıkarıp girdiyse, kıyafetlerin çıkarıldığını fark etmemiş mi anne!Ben 9 kiloluk makineye yorgan sığdıramıyorum. 5 yaşındaki çocuk hadi sığdı diyelim anne bunu nasıl görmez fark etmez. Cinayet bu kesinlikle araştırılması gerek.Bence de normal bir durum değil, o çocuk hadi makineye sığdı. Kapağı nasıl kapatacak? Sen kapağı kapatırken nasıl fark etmezsin! İmkansız bir şey...Bu ölümde kasıt aranmalı çapraz sorgu şart. Kesinlikle inanılacak bir şey değil.Ben şunu anlamadım. Beş yaşındaki çocuğun çamaşır makinasına girmesi kolay olmamalı. Çünkü makinaya çamaşır atılan kısım, çocuğun giremeyeceği kadar dardır. Neyse savcılık tüm detayları elbet değerlendirecektir.Kedi mi bu görünmeyecek! Bizim kedi oyun için giriyor. O yüzden hep kontrol ederiz. Bir çocuk nasıl gözükmez yazık. Nasıl kötü bir ölüm…Bence şüpheli durum var... Nasıl girer bir çocuk çamaşır makinasına... Nasıl anne bunlar ya!