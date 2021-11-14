Tekirdağ'da anne ve babasını öldürüp intihar etmişti! Eren'in son mesajı ortaya çıktı...

Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir süredir bunalımda olan 20 yaşındaki Eren Aslankılıç, annesi Nurhan (57) ile emekli subay babası Ali Aslankılıç'ı (60) silahla ateş açarak öldürdü. Daha sonra aynı silahı başına doğrultup intihar etti. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili önemli bir son dakika haberi yaşandı. Eren'in olaydan önce arkadaşlarına attığı son mesaj ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları.

Tekirdağ'da yaşanan korkunç olay, gece yarısı ilçeye bağlı Alipaşa Mahallesi'nde, Aslankılıç ailesinin oturduğu dairede meydana geldi.İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Eren Aslankılıç, evde oturdukları sırada annesi Nurhan ve babası emekli astsubay Ali Aslankılıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Eren Aslankılıç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu.KOMŞULAR İHBAR ETTİSilah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurhan ve eşi Ali Aslankılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Aslankılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.SON MESAJI ORTAYA ÇIKTIAnne ve babasını öldürüp, ardından intihar eden, iki yıllık üniversite okuyup fizyoterapi eğitimi aldığı belirtilen Eren Aslankılıç'ın, olaydan önce arkadaşlarına cep telefonuyla 'hoşça kalın' mesajı attığı öğrenildi.Aslankılıç ailesinin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınıp toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.