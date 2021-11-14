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Okula çığ düştü: 11 yaralı! Dehşete düşüren anlar

Nepal’in Mustang Bölgesi’nde meydana gelen çığ sonucu 11 kişi yaralandı.

Okula çığ düştü: 11 yaralı! Dehşete düşüren anlar
Ekleme: 14.11.2021 - 18:00 Güncelleme: 14.11.2021 - 18:27 / Editör: Ozge Selin
Okula çığ düştü: 11 yaralı! Dehşete düşüren anlar
Nepal'in batısında bulunan Mustang Bölgesi'nde çığ meydana geldi. Dağın tepesinden yerleşim alanına ulaşan çığ, bölgede bulunan bir ortaokula düştü. Olayda okulda bulunan 7'si öğrenci 11 kişi yaralandı. Öte yandan, 150 ineğin de kaybolduğu ifade edildi.

Mustang Bölge Görevlisi Netra Prasad Adhikari, buzul parçalarının dağın tepesinden kopup geldiğini ifade ederek, “Herkes bölgeden kaçarak hayatta kalmayı başardı. Toplamda 11 kişi yaralandı ve yerel hastanede tedavi altındalar” dedi.

Ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı.


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