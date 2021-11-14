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NYT duyurdu! ABD Suriye'de insanlık suçu işledi: Kadın ve çocuklardan oluşan 70 kişilik sivil gruba hava saldırısı

ABD’nin 2019 yılında, Suriye’de DEAŞ’e karşı savaştığı sırada, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediği ortaya çıktı. Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde konuya ilişkin yer alan haberde bu katliamın ABD ordusu tarafından hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadığı ifade edildi.

NYT duyurdu! ABD Suriye'de insanlık suçu işledi: Kadın ve çocuklardan oluşan 70 kişilik sivil gruba hava saldırısı
Ekleme: 14.11.2021 - 01:35 Güncelleme: 14.11.2021 - 01:38 / Editör: Ozge Selin
NYT duyurdu! ABD Suriye'de insanlık suçu işledi: Kadın ve çocuklardan oluşan 70 kişilik sivil gruba hava saldırısı
Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde, ABD hava kuvvetleri, 18 Mart 2019'da Suriye'nin Bağhuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu hedef aldığı belirtildi.

Haberde, ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil grubun üzerine daha sonra F15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olduğu vurgulandı.

"ABD ORDUSU TARAFINDAN HİÇBİR ZAMAN AÇIKLANMADI"

Bu olayın detaylarının ilk kez ortaya çıkarıldığı vurgulanan haberde, "Bağhuz saldırısı, DEAŞ'a karşı savaş sırasında en büyük sivil kaybın verildiği olaylardan biriydi ancak ABD ordusu tarafından hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, şunlar kaydedildi:

"Bir hukuk görevlisi, saldırıyı, soruşturma gerektiren olası bir savaş suçu olarak işaretledi. Ancak askeri yetkililer, neredeyse her adımda, felaket niteliğindeki bu saldırıyı gizleyen hamleler yaptı. Ölü sayısı küçümsendi. Raporlar ertelendi, sterilize edildi ve gizlilik sınıfına alındı. ABD liderliğindeki koalisyon güçleri patlama alanını buldozerlerle düzledi. Ve üst düzey liderlere haber verilmedi." Saldırının ayrıntılarının aylar süren gizli belge ve raporların incelenmesi, ismi gizli tutulan ilgili personel ve yetkililerle doğrudan yapılan görüşmeler sonucunda bir araya getirildiğine işaret edilen haberde, eldeki bulguların ABD Merkez Komutanlığına gönderilmesinin ardından, komutanlığın, hava saldırılarının haklı olduğunu savunarak saldırıyı ilk kez kabul ettiği ve 80 kişinin öldürüldüğünü açıkladığı aktarıldı.

Haberde, Komutanlığın, söz konusu saldırıda 16 DEAŞ savaşçısı ile 4 sivilin öldürüldüğünü, diğer 60 kişiyle ilgili olarak da DEAŞ'in kontrolündeki bölgelerde kadın ve çocukların bazen silaha sarılmaları nedeniyle sivil olup olmadıklarının net olmadığını iddia ettiği kaydedildi.


NYT duyurdu! ABD Suriye'de insanlık suçu işledi: Kadın ve çocuklardan oluşan 70 kişilik sivil gruba hava saldırısı
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