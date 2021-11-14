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Nesli tükenmekte olan bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nesli tükenmekte olan kum zambağının tohum dökme dönemi başladı. Plaja renk katan ve koruma altına alınan çiçeği kopartmanın cezası ise adeta dudak uçuklatıyor.

Ekleme: 14.11.2021 - 23:47 Güncelleme: 14.11.2021 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
Nesli tükenmekte olan bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor
Sakarya'nın kuzeyinde 14 kilometre uzunluğa sahip Kocaali sahiline renk katan kum zambaklarında tohum dökme dönemi başladı. Özellikle yaz aylarında kendiliğinden yetişen ve nesli tükenmekte olan çiçekler, görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor.

Bölge halkı tarafından kum zambağının ana vatanı olarak nitelendirilen ilçede çiçek, bilinçsizce koparılmasının önlenmesi amacıyla koruma altına alındı. Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de farklı noktalarda uyarı levhaları bulunuyor.

Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan kum zambaklarını koparmanın cezası ise adeta dudak uçuklatıyor.



24 saat gözetim altındalar

Kocaali ilçesinin kum zambağının ana vatanı olduğunu belirten Sezgin Genç, “Kum zambakları çok ender yetişir burada da anavatanı gibi benimsemiş dolayısıyla bu bölgede çok iyi yetişiyor. Koruma altında Türkiye genelinde ama burada biraz daha ön planda sahil şeridinde komple tabelalar yardımıyla insanlara dokunulması, sökülmesi, buradan alınarak başka bir yere götürülmesi konusunda uyarılar bulunuyor ve yasaklanmıştır ki cezası da ağırdır. Şuan mevsimsel olarak tohumlama dönemi tohumları da koruma altında ve bunlar 24 saat gözetim altındalar' dedi.


'Kuluçka gibi kendini toprağın altına atar'

Kum zambaklarının yetişmesinden bahseden Genç, “Birçok bitki gibi kendi ortamını sağladıktan sonra çimlenir ve alınıp yine koruması olan yere dikilir ve orada yetiştirme ortamı sağlanabilir. Bunların bakımı doğal şekilde oluyor, yani kimse bunlara dokunmuyor. Dokunulmadığı için de kendiliğinden çoğalıyor. Her mevsim olduğu gibi temmuz, ağustos gibi çiçeklerini açar ve tohumlarını da onuncu ayın sonu, on birinci ayın başı gibi tohumlarını döker. Kış döneminde ise kuluçka gibi kendini toprağın altına atar, bu şekilde bekler. Yaklaşık bir sene sonrasında da kendini koruduğu için bozulmaz ve çimlenme ile çiçek açma dönemi olur' diye konuştu.



'Cezası ağır, sebebi ise Türkiye'de çok zor yetişir'

Nesli tükenmekte olan çiçeğin kopartılmasının cezasının ağır olduğunu aktaran Genç, “Kum zambağının sökülmesinin cezası bildiğim kadarıyla 80 bin lira değerinde. Cezası ağır, sebebi ise Türkiye'de kum zambağı çok zor yetişir ama maalesef bazı insanlar bunu bilmiyor. Bilmedikleri için de kopartıyorlar. Bana göre bunların her birinin kök derilerinin kodlanması, numaralandırılması ve numara itibarıyla bunların tek tek kontrol edilmesi gerekiyor ki söküldüğü anlaşılsın' şeklinde konuştu.
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