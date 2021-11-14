  • USD: 9,91 - 9,93
  • EURO: 11,34 - 11,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milyonların sağlığı tehlikede! CHP'li İBB'de mide bulandıran görüntü!

Kuyu suyu skandalıyla gündeme gelen İBB’ye bağlı Hamidiye Su’da şimdi de mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Su dolum borularında asbest oluştu, vanalar ise çamur içinde kaldı

Milyonların sağlığı tehlikede! CHP'li İBB'de mide bulandıran görüntü!
Ekleme: 14.11.2021 - 09:58 Güncelleme: 14.11.2021 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Milyonların sağlığı tehlikede! CHP'li İBB'de mide bulandıran görüntü!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Hamidiye AŞ'de kuyu suyu skandalının ardından şimdi de insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden görüntüler ortaya çıktı.

Hamidiye AŞ'nin Kemerburgaz'daki dolum tesislerinde vatandaşa ulaştırılan içme sularının doldurulduğu borularda bakımsızlıktan kanserojen madde asbest oluştuğu, vanaların ise su sızdırarak çamurlaşmaya neden olduğu görüldü.

BAKIM YOK, FATURA VAR

Hamidiye suyunun kirletilmesinden rahatsız olan çalışanların durumu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilettiği ancak İmamoğlu'nun bu konuda sessiz kaldığı iddia edildi.

İmamoğlu, 2 Eylül 2019'da Kemerburgaz'daki dolum tesisine giderek atadıkları Hamidiye Su Genel Müdürü Sertaç Nişli'den tesisle ilgili bilgiler almış, burada hijyen vurgusu yapmıştı. Hamidiye Su'da yaşanan usulsüzlükler sonrasında ise Nişli görevden alınmıştı.



CHP Eyüpsultan İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Akşit'in bir diğer CHP Eyüpsultan İlçe Başkan Yardımcısı ve İBB iştiraki olan Güven Su A.Ş'de İdari İşler ve Satın Alma Şefi Hakan Turşak üzerinden Hamidiye A.Ş'ye su hatları bakımı yapıldığına yönelik fatura kestiği iddia edildi. Akşit ve Turşak'ın CHP Eyüpsultan belediye başkan adayı Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu'nun ekibinden olduğu öne sürüldü. Akşit'in su boru bakımına yönelik bilgi ve birikimi olmadığı, Kemerburgaz'da emlakçılık yaptığı ve gayrimenkul işleri üzerine faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Daha önce de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ulupelit mevkiinde bir su dolum tesisine baskın yapmış, ağaçların arasına kamufle edilmiş kaçak yapıda kaynak suyunun yanı sıra kuyu suyunun da arıtılarak Hamidiye markasıyla vatandaşa satıldığını tespit etmişti. Su dolum tesisinin faaliyetine son verilmişti.
MSB duyurdu! Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 27 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye Kastamonu'da çamaşır makinesinde ölen Mert’i konuşuyor! Akılalmaz iddiaya Twitter’da tepki yağıyor!
Milli Eğitim Bakanı ilk kez uygulanacak diyerek duyurdu! Sınavlarda yeni dönem
İstanbul'da korkutan patlama!
FETÖ ile CHP el ele: KHK'lılarla bir araya geldiler
Milyonların sağlığı tehlikede! CHP'li İBB'de mide bulandıran görüntü!
NYT duyurdu! ABD Suriye'de insanlık suçu işledi: Kadın ve çocuklardan oluşan 70 kişilik sivil gruba hava saldırısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'ye net mesajı: Türkiye alternatifsiz değildir
MEB'den ara tatil için yeni karar! Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor: '15-19 Kasım'da uzaktan eğitim yoluyla...'
TİP vekili Barış Atay'dan skandal sözler: Her yurttaş buraya 'Kürdistan' diyebilir
İstanbul metrolarında tasarruf dönemi: Yürüyen merdivenler kapatıldı
Yunan generalden tarihi itiraf: Baş edemiyoruz
Milli Takımımız, Cebelitarık'ı 6 golle yendi
Eski CHP'li Çelebi'den Kaftancıoğlu'na '1919' tepkisi: Hanımefendi Atatürkçü olmuş biz de yedik
13 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
CHP'li milletvekili Mahmut Tanal'ın eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a iftira attığı ortaya çıktı!
Bağcılar'da oto galeriye silahlı saldırı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Almanya Başbakanı Merkel: Önümüzde çok zor haftalar var
Rusya'da büyük yankı uyandırmıştı! Ukrayna'dan yeni 'Bayraktar TB-2' kararı: Daha fazla almaya geliyorlar
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller
Dünya onu ve başarılarını konuşuyor: Şampiyon öğretmen

Dünya onu ve başarılarını konuşuyor: Şampiyon öğretmen

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü oyun 'Call of Duty'de İslamofobik detay: Yayıncı Activision-Blizzard Müslümanlardan özür diledi

Dünyaca ünlü oyun 'Call of Duty'de İslamofobik detay: Yayıncı Activision-Blizzard Müslümanlardan özür diledi

Maske dahil birçok yasak kaldırılmıştı! Kapanıyorlar

Maske dahil birçok yasak kaldırılmıştı! Kapanıyorlar

1915 Çanakkale Köprüsü, konut fiyatlarını artırdı

1915 Çanakkale Köprüsü, konut fiyatlarını artırdı

Fenomen Simge Barankoğlu tutuklandı! TikTok ve Instagram’daki bu yalana kanmayın!

Fenomen Simge Barankoğlu tutuklandı! TikTok ve Instagram’daki bu yalana kanmayın!