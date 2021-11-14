Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'Halen ülkemizin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve Salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.' denildi.BUZLANMA VE DON BEKLENİYORDoğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu geçecek.Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının görüleceği bölgede yer yer pus ve sis hadisesi de yaşanacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Bölgede beklenen sis ve pus hadisesi nedeniyle görüş mesafesinin azalması ile buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.EDİRNE 3°C, 14°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 7°C, 17°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 3°C, 14°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 6°C, 17°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 2°C, 15°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 6°C, 21°CParçalı ve az bulutluİZMİR 14°C, 22°CParçalı ve az bulutluMANİSA 7°C, 18°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.ADANA 11°C, 27°CParçalı ve az bulutluANTALYA 13°C, 25°CParçalı ve az bulutluHATAY 9°C, 24°CParçalı ve az bulutluMERSİN 14°C, 26°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.ANKARA 1°C, 15°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR -1°C, 15°CParçalı ve az bulutluKONYA 3°C, 16°CParçalı ve az bulutluYOZGAT -1°C, 13°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.BOLU 1°C, 16°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 4°C, 18°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU -2°C, 16°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 8°C, 15°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.ARTVİN 8°C, 18°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 7°C, 17°CParçalı ve az bulutluTOKAT 1°C, 16°CParçalı ve az bulutluTRABZON 9°C, 17°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM -4°C, 12°CParçalı ve az bulutluKARS -4°C, 11°CParçalı ve az bulutluMALATYA 0°C, 15°CParçalı ve az bulutluVAN 0°C, 13°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 2°C, 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluGAZİANTEP 6°C, 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSİİRT 7°C, 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluŞANLIURFA 10°C, 22°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu