Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; haftaya yurt genelinde sıcaklıkların artması beklenirken, Doğu Anadolu'da bazı iller için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Kocaeli, Sinop ve Samsun'un da aralarında olduğu bazı illerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'Halen ülkemizin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve Salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.
Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.' denildi.
BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR
Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu geçecek.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının görüleceği bölgede yer yer pus ve sis hadisesi de yaşanacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede beklenen sis ve pus hadisesi nedeniyle görüş mesafesinin azalması ile buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
ADANA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
ARTVİN 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu