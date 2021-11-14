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Kastamonu'da küçük çocuk, girdiği çamaşır makinesinde yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde oynamak için çamaşır makinesinin içine girerek saklanan 5 yaşındaki çocuk, durumdan habersiz olan annesinin makineyi çalıştırması neticesinde hayatını kaybetti.

Ekleme: 14.11.2021 - 01:17 Güncelleme: 14.11.2021 - 01:18 / Editör: Ozge Selin
Kastamonu'da küçük çocuk, girdiği çamaşır makinesinde yaşamını yitirdiKastamonu’nun Araç ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.

KÜÇÜK ÇOCUK İÇİNDEYKEN MAKİNEYİ AÇTI

Bu sırada küçük Mert’in annesi Nuran E., çocuğunun içine saklandığından haberi olmadan çamaşırların yıkanması için çamaşır makinesini çalıştırdı. Bir süre sonra gelen seslerden şüphelenen anne, makinenin yanına gitti. Annesi, durdurduğu makinenin kapağını açınca küçük Mert ile karşılaştı.



HAYATINI KAYBETTİ

Makineden yaralı bir şekilde annesi tarafından çıkartılan Mert, Araç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından küçük çocuk, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Mert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Mert’in cenazesi ise morga kaldırıldı.


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