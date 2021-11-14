İyi Parti'den CHP'ye rest: HDP'yle ittifak olamayız

İyi Parti Genel Sekreteri Av. Uğur Poyraz, katıldığı bir televizyon programında partinin ittifaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.CHP'yle ittifaktan ziyade bir iş birliği içerisinde oldukları vurgusu yapan Poyraz, CHP'nin HDP ile ittifakına dahil olmadıklarını belirtti.AK Parti ile MHP'nin kurduğu ittifak için 'etle tırnak gibi' ifadelerini kullanan Poyraz, CHP ile İyi Parti'nin HDP'nin olduğu masada birleşemeyeceği vurgusunu yaptı.'CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDAKİ ŞEY BİR İŞ BİRLİĞİ'Tezkere üzerinden örnek veren Poyraz, 'CHP ve İyi Parti arasındaki ilişki iş birliği. Bizim ittifak metnimiz seçimlerde hazırlıyor.24 Haziran seçimlerinde CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, ve Saadet Partisi dörtlü bir ittifak kuruldu. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirmiş olduğu seçim sisteminin ortaya çıkardığı bir zarurettir. Kendilerini Cumhur İttifakı olarak tanımladıkları için bizim CHP ile DP ile SP ile yapmış olduğumuz iş birliği Millet İttifakı olarak tanımlandı.Biz iş birliği içindeyiz. İyi Parti 2016, 2019, ve 2021'de tezkereye evet dedi. Bu tezkere metni aynı metin. Sadece süresi değişiyor. Bizim buradaki tutumumuzda bir sürpriz yok.' ifadelerini kullandı.'İYİ PARTİ, HDP İLE İTTİFAK İÇERİSİNDE OLAMAZ'HDP ile aynı masada olamayacakları üzerinde duran Poyraz, 'İyi Parti ile HDP ittifak içinde olamaz. CHP, HDP ile ittifak kurmak isterse, İyi Parti böyle bir ittifakın içinde olmaz. Millet İttifakı'nın ve partimizin Genel Başkanı sayın Meral Akşener'nin HDP konusundaki tutumu bellidir.Biz vatandaşı kamplaştırmıyoruz. 84 milyonu yönetmeye talibiz. Kürdistan diye efelenen ağalar var ya, Irak'ın kuzeyini 5-6 yıldır konuşmuyor bu ülke. Ne var Irak'ın kuzeyinde? Ne oluyor Irak'ın kuzeyinde? Irak'ın kuzeyindeki özerk yönetim ile gelenlerin göndere çektiğiniz bayrağı ne? Ne o renkler ne?' açıklamasında bulundu.LÜTFÜ TÜRKKAN AÇIKLAMASITV100 kanalında Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Poyraz, Lütfü Türkkan'ın Bingöl'deki şehit yakınına ettiği hakarete ilişkin de şu ifadeleri kullandı:'Bu yaşanan olay herkesi üzmüştür, şehitlerimiz ve yakınları bu milletin her ferdine aittir. Biz küfür ve hakareti kimseye karşı doğru bulmuyoruz. Bu tartışma, küfrün kime edildiğiyle ilgilenmiyor, şehit yakınına küfür edilemez, şehit yakını olmayana küfür edilebilir gibi bir ayrım üzerine doğru götürülüyor bu konu ve bunu da tasvip etmiyoruz.İyi Parti zaten siyasetteki bu kutuplaştırıcı bu dile karşı kurulmuş parti. Türkiye 20 yıldır birbirine hakaret eden bir siyaset içerisinde, siyasetin dili çok ağır. Sosyal medyada trol olarak tanımladığınız hesaplar üzerinden yaratılan canavarlarla karşı karşıyayız. Sosyal medyada trol hesapların nerden çıktığı ve bunların azmettiricilerinin kimler olduğunu tespit etmek artık zor bir iş değil.Lütfü Türkkan olayı, bu münferit bir olaydır. Sayın Türkkan'ın bir vatadanşala yaptığı kendisini bağladığı bir olay partimizin bir politikası değil. Bu sayın Türkkan'ın süreci yönetme şekli ve ben bunu doğru bulmuyorum. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de yaşanan olay sonrası bir video yayınlayarak özür diledi. Bundan sonraki süreç hukukun işi, fezleke hazırlandı.'