Fransa’da Macron yönetimine gölge düşürecek yeni skandal! Saray’da tecavüz iddiası ortalığı karıştırdı!
Fransa’da Temmuz ayında Macron yönetiminin verdiği davette yaşanan tecavüz skandalı, Fransa’yı birbirine kattı. Bu yeni skandal, Macron yönetimine adeta gölge düşürecek. Temmuz ayında gerçekleşen etkinlikte, bir kadın askerin, sarayda başka bir askerin tecavüzüne uğraması basında yer aldı. Fransa’nın günlük gazetesi Liberation’da yer verilen haberde, sorgunun devam ettiği ve Fransız hükümetinin bu skandala hemen son vermek istediği ifade edildi. İşte o skandalın detayları…
Fransa, Elysee Sarayı'nda yaşanan cinsel skandalla bir kez daha sarsıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sarayında yaşanan bu skandal, adeta Macron'un yönetimine gölge düşürecek cinsten…
SARAY'DA BİR KADIN ASKER TECAVÜZE UĞRADI
Elysee Sarayı'nda görev yapan bir kadın askerin, yine aynı sarayda görev yapan bir başka askerin tecavüzüne uğradığı belirtildi. Olayın gün yüzüne çıkmasıyla konuyla ilgili dava açıldı.
ASKER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Kadın asker, 1 Temmuz'da Paris'in 8. bölgesindeki karakola suç duyurusunda bulundu. Tecavüze uğradığını öne süren asker suç duyurusunda, bunun sarayın bir odasında yaşandığını belirtti.
SKANDAL TEMMUZ AYINDA MACRON'UN SARAYDA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
Fransız Liberation Gazetesi'nde yer alan haberde; Fransız savcıların yaptığı araştırmalara da yer verildi.
ASKER SORGUYA ALINDI ANCAK HENÜZ SUÇLU BULUNMADI!
Haberde ayrıca, tecavüz ettiği iddia edilen askerin 12 Temmuz tarihinde konuyla ilgili sorguya alındığı, ancak askerin henüz suçlu bulunmadığı da açıklandı.
ASKER TANIK HENÜZ STATÜSÜNDE
Söz konusu odada gizli belge ve dosyaların bulunması nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı ve bunun üzerine 12 Temmuz'da soruşturma açıldı. Soruşturmayı yürüten hakim, tecavüzle suçlanan askeri tanık statüsüne aldı.
SARAYDA BAŞKA BİRİ GÖREVE ATANDI
Bu olayın yargıya ve yetkililere bildirilmesinin ardından gerekli önlemlerin alındığı, cinsel istismar mağduru askerin dinlendiği ve ona destek verildiği aktarılan açıklamada, bu askerin ayrıca saraydan ayrı başka bir göreve atandığı kaydedildi.
BENALLA SKANDALINA BENZEMESİNDEN KORKULUYOR
Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın eski koruması ve güvenlik danışmanı Alexandre Benalla'nın 2018 yılında Paris'taki protestolar sırasında göstericilere saldırmaktan üç yıl hapse mahkum edilmişti. Benalla hapise girmeyecek, ancak 1 yıl boyunca elektronik kelepçeyle ev hapsine olacak.
'MACRON YÖNETİMİ TAVRINI KOYMAK İSTİYOR'
Başkanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, 'Macron yönetimi, Benalla olayından sonra Elysee Sarayı'nda uygunsuz tavırlar sergileyen kişilere karşı tutumunu en kısa sürede koymak istiyor.' ifadeleri yer aldı.