FETÖ ile CHP el ele: KHK'lılarla bir araya geldiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticileri, Konya'da KHK ile ihraç edilen yaklaşık 250 kişilik grupla bir araya geldi.Kentteki bir düğün salonunda önceki gün yapılan toplantıya, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Gülizar Biçer Karaca, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile Konya, Karaman ve Aksaray illerinden çok sayıda parti yöneticisi ve üyesi katıldı.Toplantıya KHK ile ihraç edilen eski vali yardımcısı Mehmet Şahin, eski hakim Ender Yakup Aker, eski savcı Selim Berber, Afyon eski KOM müdürü Ali Çığır, profesörler İbrahim Arslan, İstem Duran, Ayhan Selçuk aralarında bulunduğu kamudaki görevlerinden ihraç edilen yaklaşık 250 KHK'lı ve aileleri katıldı.PARALEL YAPIYI ŞAŞIRDI!Toplantıda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, FETÖ'nün devlet içindeki paralel yapılanması ile ilgili tek kelime etmeyip, KHK'lılar arasında şimdiye kadar binlerce kişinin kamudaki görevlerine iadesine yönelik karar veren OHAL Komisyonu'nun 'paralel yapı' olduğunu iddia etti. İslam, 'Biz sizden oy istemeye gelmedik. Biz bu zulümle mücadele etmeye geldik. OHAL komisyonu paralel bir yapıdır. Yetkisi olmadığı halde kendini yargı gibi görmektedir' dedi.CHP milletvekili Yıldırım Kaya ise, toplantıya katılan KHK'lıların meslekten ihraç edilmelerini ise inançlarına bağlayarak, 'Bu demokrasi, hak, hukuk mücadelesi. Bu zulmü yapanlardan hesap sormak boynumuzun borcu. Sizin inançlarınızdan vazgeçmeniz için bu zulmü yaptılar, inançlarınızdan vazgeçmeyin' ifadelerini kullandı.Gülizar Biçer Karaca ise konuşmasında, 'Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını getirdim. KHK'lı arkadaşlarımıza söyleyin hak, hukuk, adalet mücadelelerinde onların yanında olacağız' dedi' ifadesini kullandı. CHP'nin KHK'lılarla düzenlediği toplantı tepki çekti.TGB'LİLERDEN PROTESTO: HAİN FETÖ, İŞBİRLİKÇİ CHPToplantının yapıldığı salonunun önünde toplanan 50 kadar Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi ise protesto gösterisi düzenledi. Gruptakiler, 'Hiçbir yerde bu etkinliklerinize izin vermeyeceğiz. Türk gençlerinin nefesi her an ensenizde olacak. Türkiye'de bu tür etkinliklere izin yok. Atatürk gençliği görev başında. Fetullahçı çete kurtarılamaz. Hain FETÖ işbirlikçi CHP' sloganları attı.