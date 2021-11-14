'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun helallik isteğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan cevap'
Öğretmenlere, hakim-savcılara, sanatçılara, polislere, memurlara, YSK üyelerine ve diğer kesimlere ettiği hakaretler ile toplumu geren ve tepki toplayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ile 'Helalleşme' çıkışında bulundu. Her fırsatta negatif siyaset dilini kullanan Kılıçdaroğlu'nun iki yüzlü tavrını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştığı bir video ile yeniden gözler önüne serdi.
Kutuplaşma siyasetini her fırsatta kullanan, tehditkar söylemleri ile toplumun sinir uçlarını geren Kemal Kılıçdaroğlu dün her zamanki tavrının aksine 'Helalleşme' çıkışında bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' iki yüzlülüğünü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gözler önüne serdi.
'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun helallik isteğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap'
Bakan Varank paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki açıklamalarına yer verdi. Varank, paylaştığı videoda 'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun helallik isteğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap…' mesajını paylaştı.