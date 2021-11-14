Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine işaret etti:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması programına katıldı.Başkan Erdoğan düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.Memur-Sen'in kurucu genel başkanı, gönül adamı Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum.Memur-Sen kamu görevlilerimizin haklarını savunmanın yanında, ülkemizde ve tüm dünyada hakkın, adaletin ve özgürlüklerin gür sesi oluyor.İdeolojik sendikacılıkla arasına mesafe koyan Memur-Sen darbe ve vesayete dönük tüm teşebbüsler karşısında dik bir duruş sergilemiştir. Memur-Sen demokrasiye yaptığı katkıların yanı sıra toplu iş sözleşmelerine de yön veriyor.Memur-Sen ülkemizi milletimizi ilgilendiren her kritik hadisede onurlu bir tavır takındı.Buradakiler Türkiye'nin 19 yıl öncesini, iyi hatırlıyor. 28 Şubat'ta ya memur ya öğretmen ya da öğrenci olarak tecrübe etti. Sakalından dolayı, başörtüsünden dolayı okullarından atılanlar fikirlerinden dolayı soruşturma geçirenler oldu. İltica ile mücadele kılıfı adı altında yaklaşık 6 milyon insanımız vesayetçiler tarafından fişlendi.Bay Kemal, öğretmenleri tehdit ediyor, subayları tehdit ediyor, polisleri tehdit ediyor. Kamuda hangi memur varsa sıradan tehdit ediyor. Ama bilmiyor ki benim kamudaki kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak.Milletimizin desteğiyle başlattığımız demokrasi mücadelemizi işte böyle bir zeminde yürüttük.Son 19 yılda elde ettiğimiz her başarının gerisinde çok ciddi bir emek, gayret, sabır, strateji ve alın teri vardır.1915 Çanakkale Köprüsü 2 milyar Avro'ya yapıldı. Burası Yap-İşlet-Devret modeliyle yapıldı. Burası 12 yıl sonra milletimize kalacak. Birçok yatırımları bu şekilde yaptık.Türkiye'nin dört bir yanında yollar yapılıyorsa... Bu yolları 28 bin km'ye çıkardıysak iş bilenin kılıç kuşanın şekliyle olur. Okullarımızın hallerini biliyorsunuz... Kitabımız yoktu kitabımız... Kırtasiyeci dükkanından kitap alamazdık. Biz sıralarımızın üzerine kitaplarımızı koyacağız. Yavrularımız ücretsiz okuyacak dedik.Belediyelerde vatandaşlarımı sokağa atan sizsiniz. İşçilerimizi sokağa atan sizsiniz. Hani kimseyi kapıya koymayacaktınız. Akşam yalan sabah yalan... Kardeşlerim Türkiye'ye hizmet yolculuğumuzda gizli açık pek çok müdahaleye maruz kaldık. Gezi'de Bay kemal taksimdeydi, senin ne işin var orada? Çünkü o da Gezi'ci. Bunlar değil miydi... Bezmialem Valide sultan Cami'ye bira kutularıyla girenler. Camiden başbakanlık ofisine kanal açarak gidenler bunlar değil miydi? Ah kardeşlerim ah... Bunlar tahribat yapar biz ise iş yaparız.Biz sürekli üretiyoruz. Milleti tepeden bakanlarla hep karşılaştık. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlerin operasyonlarına maruz kaldık. Hiçbirine eyvallah etmedik. Onlar Gezi olaylarında AKM'ye teröristleri astı biz yeniden muhteşem bir opera binası yaptık. Taksim Cami'ni yaptık mı? Yaptık, bizim işimiz yapmak bunların işi yıkmakBay Kemal Gezi olaylarında Taksim'de değil miydi? Ne iş var senin orada? Çünkü o da Gezici. Bay Kemal de Gezici... Bunlar tahribat yapar biz iş yaparız. Bunların dikili ağacı yok.Bizim işimiz yapmak, bunların işi yıkmak. Aramızdaki fark bu.Savunma sanayimiz biz geldiğimiz yüzde 20 yerliydi. Şimdi yüzde 80 yerli.Bayraktar'ın sahibi Özdemir Bey, bu işe soyundular ve İnsansız Hava araçlarını evlatlarıyla beraber üretmeye başladılar. Şu anda İHA'larımız SİHA'larımız ve AKINCI'larımız var. Cudi'de Gabar'da Tendürek'te teröristleri yok ediyorsak işte bunlarla yok ediyoruz. Hem içerde hem sınırmızın dışında. Savunma Sanayimizi bizi kendilerine mecbur bırakmak isteyen küresel gruplara rağmen devler ligine çıkardık.Seçim döneminde meydanlara namus sözü diyerek ne vaad ettilerse, tam tersini yaptılar. Seçimden önce liyakatı esas alacağız diyerek ahkam kestiler, seçimden sonra belediye kadrolarını terör örgütü mensuplarına peşkeş çektiler.Sabit ücretle çalışanı enflasyına ezdirmedik, ezdirmeyiz.3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Memur-Sen'in gayretinin şahidiyiz. Bunu sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu görüyoruz. Bundan sonra Memur-Sen'le işbirliği halinde kamu görevlilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam edeceğiz.Sizlerin aracılığıyla Türkiye'de ne mafyaya ne de mafya siyasetine yer vardır. tehdit dilini öznesi haline getirenlerin bu ülkenin polisini öğretmenini rahatsız etmesine izin vermeyiz. Kimse biz bu makamdayken sizin kılınıza dokunamaz.