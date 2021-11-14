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15 Temmuz gazisinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: İktidarınızda bizi asacaksınız herhalde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Mimar Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada 15 Temmuz gazileriyle konuşan Kılıçdaroğlu, tepkilere maruz kaldı. CHP'li milletvekillerinin imzasıyla 15 Temmuz'da meydana inen insanlar için soru önergesi verildiğine değinen 15 Temmuz gazisi, "Bu vatan evlatları, iktidar olursanız sizin hükümetinizde hangi pozisyonda olacak?" sorusunu yöneltti. Bu sırada bir başka 15 Temmuz gazisi vatandaş, 'Bizi asacaklar herhalde' diyerek tepki gösterdi.

15 Temmuz gazisinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: İktidarınızda bizi asacaksınız herhalde
Ekleme: 14.11.2021 - 19:03 Güncelleme: 14.11.2021 - 19:09 / Editör: Ozge Selin
15 Temmuz gazisinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: İktidarınızda bizi asacaksınız herhalde
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Kılıçdaroğlu, ziyarette anne Beyhan ve Avni Cengiz'e taziyelerini iletti. Daha sonra evin önündeki taziye çadırına inen Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz için dua etti.



KILIÇDAROĞLU'NA 'LÜTFÜ TÜRKKAN' TEPKİSİ: AÇIKLAMA YAPMADINIZ

Bu arada bir grup 15 Temmuz gazisi, Kılıçdaroğlu taziye çadırından ayrıldığı sırada Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yapmadığı belirterek tepki gösterdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım. İkili olmaz. 15 Temmuz gazilerine, şehitlerine sahip çıkarız. Onların paralarına çöktüler, karşı çıktık. Bütün şehit ve gaziler arası ayrımcılığın kaldırılmasını isteyen biziz" dedi.




"BİZİ ASACAKLAR HERHALDE"

Gazilerden bir vatandaş, 'O gece iktidarda siz olsaydınız biz o meydana çıplak ellerimizle iner, bu vatanı kurtarmak için, milli irademize sahip çıkmak için canımızı yine ortaya koyardık. Bizler 15 Temmuz gazilerini partiler üstü görmeyen zihniyete kızıyoruz.' ifadelerini kullandı.

CHP'li milletvekillerinin imzasıyla 15 Temmuz'da meydana inen insanlar için soru önergesi verildiğine değinen 15 Temmuz gazisi, 'Yaralanan insanlar mahkemelere verildi. Bu karar Anayasa Mahkemesinden döndü. Sonra da Kanun Hükmünde Kararname ile bizlere "yargılanamaz' diye bir yazı çıktı. Bu vatan evlatları, iktidar olursanız sizin hükümetinizde hangi pozisyonda olacak?' sorusunu yöneltti. Bu sırada bir başka 15 Temmuz gazisi vatandaş, 'Bizi asacaklar herhalde' diyerek tepki gösterdi.

"KİM ŞEHİTSE, KİM GAZİYSE ONUN YANINDAYIM"

Kılıçdaroğlu ise "Hiç endişe etmeyin. Bu tür olaylara, provokasyonlara da inanmayın. Bu kardeşiniz, kim şehitse, kim gaziyse onun yanındadır. Şehitler ve gaziler arasındaki ayrımcılığa karşıdır. 15 Temmuz şehitlerinin paralarının üzerine çökenlere karşıdır. O paraların bütün ailelere bir hafta içinde verileceğini defalarca söyledim" cevabını verdi.

Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz ise cenaze evinin bunları konuşmasının yeri olmadığını belirterek, gazilere tepki gösterdi. Gaziler, aile yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.



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