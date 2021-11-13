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Rusya'da büyük yankı uyandırmıştı! Ukrayna'dan yeni 'Bayraktar TB-2' kararı: Daha fazla almaya geliyorlar

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, önümüzdeki yıl bir parti daha Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) sipariş edeceklerini açıkladı.

Rusya'da büyük yankı uyandırmıştı! Ukrayna'dan yeni 'Bayraktar TB-2' kararı: Daha fazla almaya geliyorlar
Ekleme: 13.11.2021 - 18:43 Güncelleme: 13.11.2021 - 18:44 / Editör: Ozge Selin
Rusya'da büyük yankı uyandırmıştı! Ukrayna'dan yeni 'Bayraktar TB-2' kararı: Daha fazla almaya geliyorlar
İHA-SİHA teknolojisinde ihraç edilen ülke sayısında lider konumunda bulunan Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvelerini almaya devam ediyor.

Donbass bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ordunun ihtiyaçları için Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacaklarını ifade etti.

"Türkiye'de üretilecekler"

Reznikov, "Türk ortaklarımız Bayraktarları üretmek için Ukrayna motorlarını kullandıklarını açıkladı. Önümüzdeki yıl daha fazla (Bayraktar) alacağız. Ama bunun Ukrayna Bayraktarları olacağını belirtelim. Türkiye’de üretilecekler ama Ukrayna’ya ait olacaklar. Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasının 51. maddesi uyarınca bağımsızlığımızı korumamız için kullanılacaklar" dedi.

"İlginç çalışmalar var"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy de, "Biz bu duruma 1 günde ya da 2 günde gelmedik. SİHA kullanımı için taktikler geliştiriyoruz. Metot üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde hala çok ilginç çalışmalar var" ifadelerini kullandı.


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