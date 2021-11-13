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Ordu'da boşanma aşamasındaki eşinin ölümüne neden olan koca tutuklandı

Ordu’nun Korgan ilçesinde boşanma aşamasında olan eşini minibüsle ezerek ölümüne yol açan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 13.11.2021 - 01:06 Güncelleme: 13.11.2021 - 01:12 / Editör: Ozge Selin
Ordu'da boşanma aşamasındaki eşinin ölümüne neden olan koca tutuklandı
Ordu'da Korgan ilçesinde adliyede hakim karşısına çıkan İbrahim P. (47), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Korgan Adliyesi'ne getirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan İbrahim P., burada gerçekleşen mahkeme sonunda tutuklanarak Ünye Cezaevi'ne gönderildi.

KAZAYLA OLDU
İbrahim P., emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, olayın kazayla olduğunu savunarak, 'Ben çarptığım kişin eşim olduğunu bilmiyordum. Olaydan sonra herhangi bir tekmeleme eyleminde bulunmadım. Sadece sırtı dönüktü, başını çevirmeye çalıştım. Kazayla oldu' dedi.

Ordu'da boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezdi

NE OLMUŞTU?
İbrahim P. uzun süredir ayrılma aşamasında olduğu eşi Selime P. ile yeniden birlikte olmak istedi.

İddiaya göre, durumu kabul etmeyen eşi ile İbrahim P. arasında tartışma çıktı. İbrahim P. bunun üzerine eşini çocuklarının ve vatandaşların gözü önünde aracıyla ezdi.

Ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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