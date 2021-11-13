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Muş'ta kapı kapı gezen Hazal öğretmen, köyde kadınlara okuma yazma öğretiyor

Varto ilçesinde görevli sınıf öğretmeni Hazal Ateş Özden, görev yaptığı köyde, gönüllü olarak okuma yazma bilmeyen kadınlara eğitim veriyor.

Ekleme: 13.11.2021 - 21:34 Güncelleme: 13.11.2021 - 21:35 / Editör: Ozge Selin
Muş'ta kapı kapı gezen Hazal öğretmen, köyde kadınlara okuma yazma öğretiyorMuş'ta merkeze 48 kilometre uzaklıktaki köyde 3 yıldır müdür yetkili öğretmen olan Hazal Ateş Özden, öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için verdiği mücadelenin yanında köy sakinleriyle kurduğu iletişimle herkesin gönlüne dokunuyor.

Köylülere imkanları doğrultusunda yardımcı olan, özel günlerinde yalnız bırakmayan Özden, köydeki okuma yazma bilen kadınların oranının yükselmesi için mücadele veriyor.

11 KADINA OKUMA YAZMA ÖĞRETTİ

Boş zamanlarında yanına aldığı yazı tahtasıyla evleri dolaşan fedakar öğretmen, belirlediği program doğrultusunda kadınlara dersler veriyor.

Kimi zaman kadınları bir araya getiren kimi zaman zaman da tek tek evlere giden Özden, 11 kadının okuma yazma öğrenmesini sağladı, daha önce eğitim alan onlarcasının da kendilerini geliştirmelerine katkı sundu.

ÇAY KAHVE EŞLİĞİNDE EĞİTİM

Özden, okul çıkışında ve hafta sonları velilerle bir araya gelerek onlara bir şeyler öğretmeye çalıştığını söyledi.

Köyde görev yapmaktan mutluluk duyduğunu, insanlarla güzel ilişkiler kurduğunu anlatan Özden, şöyle konuştu:

"Okuma yazma bilmeyen kadınlara sıfırdan eğitim veriyorum, daha önce okula gidenlerinde kitap okuma seviyesine gelebilmelerini sağlamaya çalışıyorum. Kadınlarla bir araya gelmek, onlara bir şey vermek bana da iyi geliyor. Çay, kahve eşliğinde samimi bir ortamda hem eğitim yapıyoruz hem de keyifli zaman geçiriyoruz. Kadınlar çocuklarından ve ev işlerinden dolayı okula gelemiyorlar. Bu sebeple yazı tahtamı alıyorum, kapı kapı dolaşıp onları ziyaret ediyorum. Onlar da sıcak bir karşılamayla beni evlerine davet ediyorlar. Bu sürecimiz güzel ilerliyor, umarım daha çok kadına ulaşır ve onların ruhuna dokunabilirim."



"ÖĞRENCİLERİM ÖĞRENMİŞ GİBİ SEVİNİYORUM"

Okuma yazma öğrenen kadınların özgüvenlerinin de yerine geldiğini belirten Özden, "Bu süreçte 11 kadına okuma yazma öğrettim. Birine muhtaç olmadan kendi işlerini görebiliyorlar. Kadınlar okuma yazma öğrendiğinde kendi öğrencilerim okumayı sökmüş gibi seviniyorum. Çarşıya ya da hastaneye gittiklerinde kimseye sormadan kendi başlarının çaresine bakabilmeleri çok hoşuma gidiyor. Daha önce eğitim verdiğim velim, okuyabildiğini ve artık kendi sürecini yönetebildiğini dile getirmişti, ben de çok sevinmiştim. Bir evde toplandığımız kadınlarla hem kitap okuyoruz, bazen de birbirimizle dertleşiyoruz. Onlar da bana çok iyi geliyorlar." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ KAPIMIZA KADAR GELİYOR"

Tepe köyünde yaşayan 45 yaşındaki Ceyhan Baykara ise Hazal öğretmen sayesinde okuma yazmayı öğrendiğini aktardı.

Yavaş yavaş kendini geliştirdiğini ve telefonda mesaj yazmaya başladığını dile getiren Baykara, "Çocuklarım başka ilde okuduğu için onlara mesaj yazamıyordum. Hocamızın sayesinde her şeyi öğrendik. Şimdi okuma ve yazmayı rahatlıkla yapabiliyorum. Daha güzel kitap okuyorum. Hazal hocamızı çok seviyorum. Ne zaman kapıya geldiyse çok seviniyoruz. Çocuklarımızdan ve ev işlerinden dolayı okula gidemiyoruz. Hazal hocamız kapımıza kadar gelip bize ders veriyor. Artık kitap okurken zorlanmıyorum. Öncesinden bunları yapamıyorduk." diye konuştu.

3 çocuk annesi Yasemin Baykara da "Kimseden yardım almadan rahatlıkla hastaneye gidebiliyoruz. Öğretmenimiz 3 yıldır bu okulda görev yapıyor ve evimize gelip bize ders veriyor. Biz onu o da bizi aileden biri sayıyor ve yabancı gibi görmüyor." dedi.


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