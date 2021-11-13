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Kılıçdaroğlu 'milleti kandırıyorlar ortada otomobil yok' demişti... CHP'li vekil TOGG'un direksiyonunda!

. Tarihler 22 Mart 2019'u gösterirken Kemal Kılıçdaroğlu yerli otomobilin üretilmediğini milletin kandırıldığını söylüyordu. CHP lideri, "Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, Başbakanlar, Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede? Milleti kandırmak için.. Nerede?" ifadelerini kullanmıştı. TOGG’un Bilişim Vadisi’ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi’ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye’nin otomobilini yakından inceledi. Komisyonun CHP’li Üyesi Tahsin Tarhan, TOGG’un direksiyonuna geçerken TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, aracın teknik özelliklerine ilişkin bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu 'milleti kandırıyorlar ortada otomobil yok' demişti... CHP'li vekil TOGG'un direksiyonunda!
Ekleme: 13.11.2021 - 13:30 Güncelleme: 13.11.2021 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu 'milleti kandırıyorlar ortada otomobil yok' demişti... CHP'li vekil TOGG'un direksiyonunda!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle birlikte Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti.

TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi'ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye'nin otomobilini yakından inceledi. Komisyonun CHP'li Üyesi Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçerken TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, aracın teknik özelliklerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi sonrasında komisyon üyeleriyle birlikte Vadi'de bulunan TOGG'un Kullanıcı Deneyim Merkezi'ne (UserLab) geçti.
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