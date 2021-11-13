İstanbul metrolarında tasarruf dönemi: Yürüyen merdivenler kapatıldı

aşanan arızalarla sık sık gündeme gelen İstanbul'daki metrolarda yeni bir uygulamaya geçildi.İBB, yürüyen merdivenlerin bazılarını şerit ve bariyerlerle kapattı."TASARRUF NEDENİYLE KAPALI TUTULMAKTADIR"M4 Kadıköy - Tavşantepe Metro Hattı'nın Esenkent ve Tavşantepe duraklarında bulunan bariyerlerin üzerine asılan notta "Sayın yolcularımız ekipmanlarımız tasarruf nedeni ile kapalı tutulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.NE KADAR SÜRE KAPALI KALACAĞI BELİRSİZÖte yandan asılan notta merdivenin ne kadar süre ile servis dışı kalacağına ilişkin alanın da boş bırakıldığı görüldü.Metro arızası vatandaşlara zor anlar yaşattı: Duraklar arasında yürüdülerİstanbul'da Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda arıza yaşandı. Yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler, Yenikapı ile Bağcılar istasyonları arasında yapıldı. Arıza sebebiyle seferler aksadı. Metroda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.Arıza nedeniyle vatandaşların Bağcılar Meydan ile Kirazlı durakları arasında yürümek zorunda kaldığı görüldü. Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır.' bilgisine yer verildi.Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.