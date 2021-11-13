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Genç adam İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti: Benim en az 200 veya 300 tane...

tane... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kötü yönetimi Z kuşağını da isyan ettirdi. "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasındaki uygulama sırasında İstanbul Vali Yardımcısı, Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Nail Anlar’ın yanına gelen genç, İETT otobüslerini şikayet ederek yardım istedi. Kaymakam Vekili Nail Anlar, problemle bizzat ilgileneceğini söyledi. Haberin detayları...

Genç adam İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti: Benim en az 200 veya 300 tane...
Ekleme: 13.11.2021 - 10:04 Güncelleme: 13.11.2021 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Genç adam İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti: Benim en az 200 veya 300 tane...

Arnavutköy'de dün öğle saatlerinde İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu 'Bi Hareketine Bakar Hayat' projesiyle ilgili tanıtım programı düzenlendi.
Programa, Dr. Nail Anlar da katıldı. Program dönüşü gazetecilere açıklama yapan
kaymakamın yanına gelen bir genç İETT ile ilgili problemleri olduğunu anlatarak
kaymakamdan yardım istedi.

Kaymakam Vekili Anlar, gence teşekkür ederek, bizzat ilgileneceğini söyledi.

'BEN İŞYERİMDEN ÇIKIP EVİME GELMEK İSTEDİĞİM DE ÇOK MAĞDUR OLUYORUM'

Kaymakamla konuştuktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osman Yılmazer, 'Belediyenin kayıtlarına baksanız benim en az 200 veya 300 tane
şikayetim ve talebim var. Ama umurlarında bile olmadı. Ben işyerimden çıkıp evime gelmek istediğim de çok mağdur oluyorum. Arnavutköy'e gelmek
imkansız oluyor. Arıyorum araçlarımız yetersiz diyorlar. Bakımlar yapılmadığı sürece elimizde olan araçlarda gidecek gereken önemi göstermelerini
istiyorum. Elimizdeki araçlar hurda olmadan özenle tamiratı yapılırsa bizde mağdur olmayız. Kış geldi üşüyoruz, yağmur altında kalıyoruz. Gece yarısı evime nasıl gideyim. Arıyorum olumsuz şekilde yüzümüze telefon kapanıyor. Kaymakam bey sorunla birebir ilgileneceğini söyledi kendisi bana yardımcı olacağını söyledi inşallah bu çığlımız karşılıksız kalmaz' dedi.
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Genç adam İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti: Benim en az 200 veya 300 tane.
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